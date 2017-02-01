عاجل..هذا هو الحادث المؤلم الذي هز مدينة الدار البيضاء ﻿

علمت ''شوف تيفي'' بأن تجزئة الجوهرة بسيدي مومن بالبيضاء، شهدت قبل قليل من يومه الأحد، انتحار سيدة بطريقة بشعة.

"شوف تيفي"

علمت "شوف تيفي" بأن تجزئة الجوهرة بسيدي مومن بالبيضاء، شهدت قبل قليل من يومه الأحد، انتحار سيدة بطريقة بشعة.

وحسب مصدر "شوف تيفي" فإن الهالكة، ألقت بنفسها من سقف منزلها لتفارق الحياة على الفور نتيجة قوة اصطدامها بالأرض، موضحا بأن أسباب الانتحار تبقى مجهولة.

وأضاف المصدر ذاته بأن سيارة للإسعاف، قامت بنقل جثة الهالكة إلى مستودع الأموات بمستشفى المنصور بالبرنوصي.