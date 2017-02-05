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انفراد..هؤلاء هم المشاركين المؤهلين للبرايم النهائي من ''ستانداب''

بتاريــخ : 5 فبراير 2017 / 20:38 انفراد..هؤلاء هم المشاركين المؤهلين للبرايم النهائي من ستانداب | ثقافة و فنون
انفراد..هؤلاء هم المشاركين المؤهلين للبرايم النهائي من ''ستانداب''
علمت شوف تيفي من مصادرها الخاصة أن الشركة المنتجة لبرنامج اكتشاف المواهب الكوميدية ستانداب في نسخته الأولى وبعدما انتهت في شهر يناير المنصرم من تصوير برايم نصف النهائي تستعد حاليا لتصوير البرايم

"شوف تيفي "

علمت شوف تيفي من مصادرها الخاصة أن الشركة المنتجة لبرنامج اكتشاف المواهب الكوميدية ستانداب في نسخته الأولى وبعدما انتهت في شهر يناير المنصرم من تصوير برايم نصف النهائي تستعد حاليا لتصوير البرايم النهائي من البرنامج وذلك في بداية شهر مارس القادم

وقد اختارت لجنة التحكيم في البرايم الختامي من المسابقة كل من المشاركين "مراد قردالي" من اقليم سيدي بنور, "يوسف الزعري" ممثل منطقة سبت كزولة و "تنائي الشراف" من مدينة الجديدة و ممثلة المنطقة الشمالية "هناء لمريني" كأول عنصر النسائي يتأهل للبرايم النهائي .

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‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شوف تيفي.علاء الصنوبري. ستانداب.البرايم النهائي .

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