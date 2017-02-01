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خطير .. مغربي فالسبليون دار خير فمغربية و راجلها ''حاركين'' وهما يردوه ليه بومزوي

بتاريــخ : 5 فبراير 2017 / 20:15 خطير .. مغربي فالسبليون دار خير فمغربية و راجلها حاركين وهما يردوه ليه بومزوي | حوادث و حقوق
خطير .. مغربي فالسبليون دار خير فمغربية و راجلها ''حاركين'' وهما يردوه ليه بومزوي
اتهمت مواطنة مغربية تقيم بالديار الإسبانية بشكل غير قانوني رفقة زوجها، شابين مغربيين بالاعتداء عليها بالضرب ومحاولة اغتصابها.

شوف تيفي :



اتهمت مواطنة مغربية تقيم بالديار الإسبانية بشكل غير قانوني رفقة زوجها، شابين مغربيين بالاعتداء عليها بالضرب ومحاولة اغتصابها.

وبدأت فصول هذا الحادث قبل حوالي شهر عندما جاءت الزوجة رفقة زوجها الى مدينة "ألميريا" في الجنوب الاسباني، حيث حلا بمنزل أخ الزوج ريتما يتدبران أمورهما، لكن الزوجة لاحظت أمور غريبة في شخصية الزوجة الزائرة معجلة بطردها.

وأضافت مصادر موثوقة لـ"شوف تيفي"، أن الزوجان وجدا نفسهما في الشارع بعد أن انقضت مدة صلاحية تأشيرتهما، قبل أن يتدخل أحد أبناء المنطقة التي ينحدران منها بني ملال ليعرض عليهما الإقامة معه رفقة شاب آخر يبلغ 24 سنة، و هو الأمر الذي وافق عليه الزوجان، لكن الأمور ستأخذ منحى آخر يومه الأحد عندما تقدمت السيدة المذكورة بتقديم شكاية لدى مصالح الأمن الاسباني تتهم الشابين اللذان قدما لهما الدعم , تتهمهما بالضرب و محاولة الاغتصاب , بعدما نفشت شعرها و مزقت ثيابها .
و قد اعتقلت مصالح الأمن بولاية "ألميريا" الشابين المغربيين للتحقيق معهما في المنسوب اليهما , في حين حضر عدد من المواطنين الاسبانيين الذين يشتغلون معهم من أجل تقديم شهادتهم في الموضوع ومؤازرتهم وفضح أكاذيب الزوجة و راجلها .


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