 خطير..برلماني بحزب العدالة والتنمية...السلم الإجتماعي بسوس بات مهددا بعد إلغاء مشروع ''أكادير لاند'' ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

خطير .. مغربي فالسبليون دار خير فمغربية و راجلها حاركين وهما يردوه ليه بومزوي | حوادث و حقوق

خطير .. مغربي فالسبليون دار خير فمغربية و راجلها ''حاركين'' وهما يردوه ليه بومزوي

خطير..برلماني بحزب العدالة والتنمية...السلم الإجتماعي بسوس بات مهددا بعد إلغاء مشروع أكادير لاند | بوليتيك

خطير..برلماني بحزب العدالة والتنمية...السلم الإجتماعي بسوس بات مهددا بعد إلغاء مشروع ''أكادير لاند''

عاجل..بعد أن وصفهم بالفقراء: السيسي بغا يتصالح مع الشعب المصري من خلال منتخب الفراعنة.. وها شنو دار | دولي

عاجل..بعد أن وصفهم بالفقراء: السيسي بغا يتصالح مع الشعب المصري من خلال منتخب الفراعنة.. وها شنو دار

عاجل.. مقتل 18 شخصا على الأقل إثر حريق بمركز للتدليك..وهذه هي التفاصيل | دولي

عاجل.. مقتل 18 شخصا على الأقل إثر حريق بمركز للتدليك..وهذه هي التفاصيل

عاجل .. هذه حقيقة وفاة الفنان المغربي مصطفى الزعري | ثقافة و فنون

عاجل .. هذه حقيقة وفاة الفنان المغربي ''مصطفى الزعري''

خاص...إجتماع مغلق لفريق حزب المصباح بالبرلمان رغم فشل بن كيران في تشكيل الحكومة | بوليتيك

خاص...إجتماع مغلق لفريق حزب ''المصباح'' بالبرلمان رغم فشل بن كيران في تشكيل الحكومة

كريم تاج : اللجنة المركزية لم تتطرق للحكومة و أحمد كيجي لم يعد له تواجد في حزب التقدم والإشتراكية | بوليتيك

كريم تاج : اللجنة المركزية لم تتطرق للحكومة و ''أحمد كيجي'' لم يعد له تواجد في حزب التقدم والإشتراكية

عاجل..وفاة الكاريكاتيرست الدنماركي صاحب الرسوم المسيئة للرسول (ص) | دولي

عاجل..وفاة الكاريكاتيرست الدنماركي صاحب الرسوم المسيئة للرسول (ص)

يا ربي السلامة..شخص طعن ابنته وانتحر بطريقة بشعة في مراكش..وهذه هي التفاصيل | حوادث و حقوق

يا ربي السلامة..شخص طعن ابنته وانتحر بطريقة بشعة في مراكش..وهذه هي التفاصيل

محمد السادس ''الزعيم الإفريقي''

خطير..برلماني بحزب العدالة والتنمية...السلم الإجتماعي بسوس بات مهددا بعد إلغاء مشروع ''أكادير لاند''

بتاريــخ : 5 فبراير 2017 / 20:03 خطير..برلماني بحزب العدالة والتنمية...السلم الإجتماعي بسوس بات مهددا بعد إلغاء مشروع أكادير لاند | بوليتيك
خطير..برلماني بحزب العدالة والتنمية...السلم الإجتماعي بسوس بات مهددا بعد إلغاء مشروع ''أكادير لاند''
في سابقة من نوعها، هاجم البرلماني عن حزب العدالة والتنمية الحسين الحريش، من أسماهم باللوبيات الإقتصادية وأصحاب منطق ''إستفاذ يستفيذ''، بأنهم وراء إقبار مشروع أكادير لاند السياحي بمدينة أكادير.

شوف تيفي


في سابقة من نوعها، هاجم البرلماني عن حزب العدالة والتنمية الحسين الحريش، من أسماهم باللوبيات الإقتصادية وأصحاب منطق "إستفاذ يستفيذ"، بأنهم وراء إقبار مشروع أكادير لاند السياحي بمدينة أكادير.

وكشف البرلماني و عضو مجلس جهة سوس ماسة في تدوينة على حائطه بالفيسبوك، بأن "التحول الجذري في مواقف بعض الفرقاء من مشروع اكادير لاند مريب"، موضحا بأن " الحجج المعلن عنها مثيرة للشفقة"، حيث أنه " على بعد امتار قليلة جدا من موقع اكادير لاند توجد مشاريع ضخمة تم تشييدها فوق الملك البحري وقرب مؤسسات عسكرية حساسة لكن لأن اصحابها نافذين فإن القرارات بشانها وضعت كل القوانين جانبا".

وحسب تدوينة العضو بمجلس النواب عن اللائحة الوطنية للشباب بحزب العدالة والتنمية، بأنه "من حقه الشك ان وراء حالة البلوكاج والبطاقة الحمراء أمام الاستثمار امران أولهما لوبي اقتصادي يشتغل في قطاع السياحة يرى في أكادير قبلة سياحية منافسة يجب إقبارها بحيث تتم عرقلة كل المبادرات الرامية لانعاش السياحة بأكادير مقابل توفير كافة التسهيلات لوصول السياح لمراكش بدل العمل على التكامل بينهما"، فيما الثاني " هم أصحاب منطق استفاد يستفيد سيستفيد وهم شخصيات نافذة ترى أن الاستثمار بالمنطقة يجب ان يبقى حكرا عليها أو على الاقل يجب أن تنال نصيبها من الكعكة".

وأضاف البرلماني في تدوينته أن "هؤلاء يملكون المال و(...) الباقي مجرد أدوات تأتمر بأوامرهم بل أن هناك من يذهب حد القول أن تعيين هؤلاء يتوقف على إرادتهم"، مصرحا عبر تدوينته، "لقد حان وقت الكلام وكشف الحقيقة أكادير تتعرض لمؤامرة دنيئة والشعب لن يبقى مكتوف الأيدي ونحن كممثلين للأمة معه ولن أتردد شخصيا في القول بأن السلم الاجتماعي بسوس بات مهددا والشعور بالاقصاء والحكرة يتنامى بشكل لافت يجعل الخروج للشارع أمرا مشروعا وواردا مالم تكن هناك التفاتة عاجلة ومن جهات عليا" .

ودعا البرلماني إلى "إخراج المراكز الجهوية للاستثمار من تحت وصاية الولاة وجعلها تابعة لرؤساء الجهات الذين ينتخبهم الشعب ويسائلهم وإلا فإن هذا العبث سيستمر ومعه الكثير من الشبهات سواء تم قبول أو رفض أي مشروع" إستنادا لذات المصدر.

وتعيش ساكنة أكادير وجهة سوس ماسة، حالة من الصدمة والذهول بعد وقف مشروعين سياحيين، باستثمار يناهز 336 مليون درهم، حيث أعلن عن وقف المشروعين وإقبارهما بشكل مباشر قبل أيام بعد إجتماع لجميع المصالح والجهات المعنية بالإستثمار بمدينة أكادير.

إعلانات

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

الحكومة الجهات أكادير لاند العبث حريش التدوينة الصدمة شوف تيفي

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.


إقرأ أيضا

خاص...إجتماع مغلق لفريق حزب المصباح بالبرلمان رغم فشل بن كيران في تشكيل الحكومة | بوليتيك

خاص...إجتماع مغلق لفريق حزب ''المصباح'' بالبرلمان رغم فشل بن كيران في تشكيل الحكومة

كريم تاج : اللجنة المركزية لم تتطرق للحكومة و أحمد كيجي لم يعد له تواجد في حزب التقدم والإشتراكية | بوليتيك

كريم تاج : اللجنة المركزية لم تتطرق للحكومة و ''أحمد كيجي'' لم يعد له تواجد في حزب التقدم والإشتراكية

لأول مرة...بنكيران يناقش الذهاب إلى إنتخابات مبكرة بعد فشل المفاوضات الحكومية | بوليتيك

لأول مرة...بنكيران يناقش الذهاب إلى ''إنتخابات مبكرة'' بعد فشل المفاوضات الحكومية

وزارة بلمختار تشرع في اطلاق تكوين أساتذة الكونطرا لموسم 2016/2017 | بوليتيك

وزارة بلمختار تشرع في اطلاق تكوين أساتذة ''الكونطرا'' لموسم 2016/2017

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

التفاصيل الكاملة لجنازة الراحل عز الدين سفيان شهيد مجزرة مسجد كيبيك بكندا | خارج البلاطو
منذ 2 ساعات

التفاصيل الكاملة لجنازة الراحل عز الدين سفيان شهيد مجزرة مسجد كيبيك بكندا

لحظة مشاهدة أسرة الراحل سفيان عز الدين شهيد مجزرة مسجد كندا لجثمانه بمطار محمد الخامس | خارج البلاطو

لحظة مشاهدة أسرة الراحل سفيان عز الدين شهيد مجزرة مسجد كندا لجثمانه بمطار محمد الخامس

نبيل بن عبد الله في تصريح قوي لشوف تيفي : مغاربة المدن إما مقاطعون أو محافظون | خارج البلاطو

نبيل بن عبد الله في تصريح قوي ل''شوف تيفي'' : مغاربة المدن إما مقاطعون أو محافظون

ناس إفران فرحانين وناشطين.. شوفو علاش ! | خارج البلاطو

ناس إفران فرحانين وناشطين.. شوفو علاش !

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

انفراد..هؤلاء هم المشاركين المؤهلين للبرايم النهائي من ستانداب | ثقافة و فنون
منذ 2 دقائق

انفراد..هؤلاء هم المشاركين المؤهلين للبرايم النهائي من ''ستانداب''

خطير .. مغربي فالسبليون دار خير فمغربية و راجلها حاركين وهما يردوه ليه بومزوي | حوادث و حقوق

خطير .. مغربي فالسبليون دار خير فمغربية و راجلها ''حاركين'' وهما يردوه ليه بومزوي

خطير..برلماني بحزب العدالة والتنمية...السلم الإجتماعي بسوس بات مهددا بعد إلغاء مشروع أكادير لاند | بوليتيك

خطير..برلماني بحزب العدالة والتنمية...السلم الإجتماعي بسوس بات مهددا بعد إلغاء مشروع ''أكادير لاند''

عاجل..بعد أن وصفهم بالفقراء: السيسي بغا يتصالح مع الشعب المصري من خلال منتخب الفراعنة.. وها شنو دار | دولي

عاجل..بعد أن وصفهم بالفقراء: السيسي بغا يتصالح مع الشعب المصري من خلال منتخب الفراعنة.. وها شنو دار

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • contact@chouftv.ma
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2017.