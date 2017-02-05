خطير..برلماني بحزب العدالة والتنمية...السلم الإجتماعي بسوس بات مهددا بعد إلغاء مشروع ''أكادير لاند'' ﻿

في سابقة من نوعها، هاجم البرلماني عن حزب العدالة والتنمية الحسين الحريش، من أسماهم باللوبيات الإقتصادية وأصحاب منطق ''إستفاذ يستفيذ''، بأنهم وراء إقبار مشروع أكادير لاند السياحي بمدينة أكادير.

شوف تيفي



في سابقة من نوعها، هاجم البرلماني عن حزب العدالة والتنمية الحسين الحريش، من أسماهم باللوبيات الإقتصادية وأصحاب منطق "إستفاذ يستفيذ"، بأنهم وراء إقبار مشروع أكادير لاند السياحي بمدينة أكادير.

وكشف البرلماني و عضو مجلس جهة سوس ماسة في تدوينة على حائطه بالفيسبوك، بأن "التحول الجذري في مواقف بعض الفرقاء من مشروع اكادير لاند مريب"، موضحا بأن " الحجج المعلن عنها مثيرة للشفقة"، حيث أنه " على بعد امتار قليلة جدا من موقع اكادير لاند توجد مشاريع ضخمة تم تشييدها فوق الملك البحري وقرب مؤسسات عسكرية حساسة لكن لأن اصحابها نافذين فإن القرارات بشانها وضعت كل القوانين جانبا".

وحسب تدوينة العضو بمجلس النواب عن اللائحة الوطنية للشباب بحزب العدالة والتنمية، بأنه "من حقه الشك ان وراء حالة البلوكاج والبطاقة الحمراء أمام الاستثمار امران أولهما لوبي اقتصادي يشتغل في قطاع السياحة يرى في أكادير قبلة سياحية منافسة يجب إقبارها بحيث تتم عرقلة كل المبادرات الرامية لانعاش السياحة بأكادير مقابل توفير كافة التسهيلات لوصول السياح لمراكش بدل العمل على التكامل بينهما"، فيما الثاني " هم أصحاب منطق استفاد يستفيد سيستفيد وهم شخصيات نافذة ترى أن الاستثمار بالمنطقة يجب ان يبقى حكرا عليها أو على الاقل يجب أن تنال نصيبها من الكعكة".

وأضاف البرلماني في تدوينته أن "هؤلاء يملكون المال و(...) الباقي مجرد أدوات تأتمر بأوامرهم بل أن هناك من يذهب حد القول أن تعيين هؤلاء يتوقف على إرادتهم"، مصرحا عبر تدوينته، "لقد حان وقت الكلام وكشف الحقيقة أكادير تتعرض لمؤامرة دنيئة والشعب لن يبقى مكتوف الأيدي ونحن كممثلين للأمة معه ولن أتردد شخصيا في القول بأن السلم الاجتماعي بسوس بات مهددا والشعور بالاقصاء والحكرة يتنامى بشكل لافت يجعل الخروج للشارع أمرا مشروعا وواردا مالم تكن هناك التفاتة عاجلة ومن جهات عليا" .

ودعا البرلماني إلى "إخراج المراكز الجهوية للاستثمار من تحت وصاية الولاة وجعلها تابعة لرؤساء الجهات الذين ينتخبهم الشعب ويسائلهم وإلا فإن هذا العبث سيستمر ومعه الكثير من الشبهات سواء تم قبول أو رفض أي مشروع" إستنادا لذات المصدر.

وتعيش ساكنة أكادير وجهة سوس ماسة، حالة من الصدمة والذهول بعد وقف مشروعين سياحيين، باستثمار يناهز 336 مليون درهم، حيث أعلن عن وقف المشروعين وإقبارهما بشكل مباشر قبل أيام بعد إجتماع لجميع المصالح والجهات المعنية بالإستثمار بمدينة أكادير.



