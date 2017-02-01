عاجل..بعد أن وصفهم بالفقراء: السيسي بغا يتصالح مع الشعب المصري من خلال منتخب الفراعنة.. وها شنو دار ﻿

بعد أيام من وصفه للشعب المصري بالفقير في كلمة له بثها التلفزيون المصري، والتي أثارت غضب ساكنة بلاد الكنانة، حاول الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إصلاح الموقف، من خلال استغلال مشاركة لاعبي المنتخب

"شوف تيفي"

بعد أيام من وصفه للشعب المصري بالفقير في كلمة له بثها التلفزيون المصري، والتي أثارت غضب ساكنة بلاد الكنانة، حاول الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إصلاح الموقف، من خلال استغلال مشاركة لاعبي المنتخب المصري، حيث أجرى اتصالا مع لاعبي المنتخب قبل ساعة من مباراة نهائي كأس أمم إفريقيا اليوم الأحد.

وحسب موقع "الوطن" فقد خاطب عبد الفتاح السيسي اللاعبين من خلال خاصية السماعة الخارجية، "السبيكر" على الهاتف، حيث اجتمع اللاعبون للاستماع إلى مكالمته، والتي قال فيها أنه لاينتظر منهم نتائج، لكن ينتظر ظهور الروح المصرية والعزيمة التي ظهرت في أداء المنتخب طوال البطولة، خاصة أن مصر كلها تقف خلف اللاعبين لتحقيق الأمل المنشود.

وأضاف الموقع بأن الرئيس، طالب اللاعبين بالتحلي بالروح الرياضية والتعبير عن الروح المصرية الأصيلة في الملعب.