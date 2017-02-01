عاجل.. مقتل 18 شخصا على الأقل إثر حريق بمركز للتدليك..وهذه هي التفاصيل ﻿

كشفت مجموعة من الوكالات الإخبارية، نقلا عن مصادر إعلامية صينية، اليوم الأحد، بأن 18 شخصا على الأقل، قتلوا وأصيب اثنان آخران على إثر اندلاع حريق بمركز للتدليك في محافظة تيانتاي بمقاطعة تشجيانغ شرق

"شوف تيفي"

كشفت مجموعة من الوكالات الإخبارية، نقلا عن مصادر إعلامية صينية، اليوم الأحد، بأن 18 شخصا على الأقل، قتلوا وأصيب اثنان آخران على إثر اندلاع حريق بمركز للتدليك في محافظة تيانتاي بمقاطعة تشجيانغ شرق الصين.

وأ فادت المصادر ذاتها بأن الحريق اندلع ظهر اليوم بقاعة للتدليك في تيانتاي بإقليم تشجيانغ شرق البلاد، وهو ما أكده التلفزيون الرسمي الصيني، الذي كشف بأن حصيلة الحريق كانت مقتل 18 شخصا.