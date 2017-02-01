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عاجل .. هذه حقيقة وفاة الفنان المغربي ''مصطفى الزعري''

بتاريــخ : 5 فبراير 2017 / 19:00 عاجل .. هذه حقيقة وفاة الفنان المغربي مصطفى الزعري | ثقافة و فنون
عاجل .. هذه حقيقة وفاة الفنان المغربي ''مصطفى الزعري''
فند الفنان المغربي القدير ''مصطفى الزعري'' كل الشائعات التي تداولتها عدد من مواقع التواصل الاجتماعي ''الفايسبوك'' هذا الصباح والتي تحدثت عن وفاته بعد سنوات من الصراع مع مرض عضال.


شوف تيفي: الفطواكي عبدالقادر


فند الفنان المغربي القدير "مصطفى الزعري" كل الشائعات التي تداولتها عدد من مواقع التواصل الاجتماعي "الفايسبوك" هذا الصباح والتي تحدثت عن وفاته بعد سنوات من الصراع مع مرض عضال.

وصرح "مصطفى الزعري" خلال اتصال حصري بقناة "شوف تيفي"، أنه لا علم له بهذا الخبر وأنه يتناول حاليا وجبة الغداء رفقة عائلته بأحد المطاعم وهو بصحة جيدة، مشيرا أن الموت حق على كل البشر وأن الأعمار بيد الله .

و قال "الزعري" العائد مؤخرا الى الوطن بعد أن آدى مناسك العمرة , أنه يرحب بالموت وبقضاء الله و قدره في أي حين, طالبا من كل من ينشر مثل هذه الاشاعات الكف عن نسج مثل هذه الافتراءات التي تزرع الخوف في قلوب العائلات .

وكانت عدد من المواقع الإخبارية و صفحات التواصل الاجتماعي قد نشرت أخبار تفيد بوفاة الفنان المغربي بمنزله بحي عين الشق بالدار البيضاء.

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عاجل .. هذه حقيقة وفاة الفنان المغربي مصطفى الزعري

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