خاص...إجتماع مغلق لفريق حزب ''المصباح'' بالبرلمان رغم فشل بن كيران في تشكيل الحكومة ﻿

علمت ''شوف تيفي'' أن رئيس فريق حزب العدالة والتنمية سعد الدين العثماني بمجلس النواب وجه رسالة نصية لجميع النواب بضرورة الحضور إلى إجتماع مغلق للفريق يوم الإثنين 13 فبراير المقبل بإحدى القاعات

شوف تيفي



علمت "شوف تيفي" أن رئيس فريق حزب العدالة والتنمية سعد الدين العثماني بمجلس النواب وجه رسالة نصية لجميع النواب بضرورة الحضور إلى إجتماع مغلق للفريق يوم الإثنين 13 فبراير المقبل بإحدى القاعات بالبرلمان.

وأفادت مصادر مطلعة، أن الإجتماع المقبل ل 125 نائبا برلمانيا، سيتزامن مع فترة عطلة الدورة الأولى من الدورة التشريعية الحالية، والتي ستمتد لمدة شهرين إبتداءا من الجمعة المقبلة، حيث أن النظام الأساسي للمجلس يقر دورتين تشريعيتين في السنة الواحدة، إذ تنطلق الدورة الأولى في شهر أكتوبر والثانية شهر إبريل على أن تمتد كل واحدة منهما 4 أشهر، يفصل بينهما شهرين عطلة.

ووسط تكثم شديد عن فحوى الإجتماع من طرف إدارة الحزب والفريق النيابي، كشفت مصادر خاصة أن اللقاء سيكون لإنتخاب الهياكل الداخلية للفريق بعد تأجيل إجتماع سابق في هذا الصدد، رغم أن الرسالة التي توصل بها النواب البرلمانيون تدعوهم فقط للحضور عشية الإثنين المقبل، دون ذكر الهدف من الإجتماع المغلق.

وأجابت ذات المصادر، عن سؤال "لشوف تيفي" عن إمكانية مناقشة تعثر تشكيل الحكومة الذي منح عطلة مدفوعة الأجر للبرلمانيين منذ شهر أكتوبر من السنة الماضبة؟،و قال ذات المصادر أن مشاورات تشكيل الحكومة أصبحت حديث جميع فئات الشعب وليس فقط النواب البرلمانيين، لكن أمل الجميع هو الإعلان في الأسابيع المقبلة عن دورة إستثنائية بخصوص التصريح الحكومي.





