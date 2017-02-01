كريم تاج : اللجنة المركزية لم تتطرق للحكومة و ''أحمد كيجي'' لم يعد له تواجد في حزب التقدم والإشتراكية ﻿

نفى كريم تاج عضو المكتب السياسي لحزب التقدم والإشتراكية، أن تكون اللجنة المركزية للحزب قد تناولت في دورتها الثامنة والتي انتهت عشية اليوم أي موضوع حول مشاورات تشكيل الحكومة.

شوف تيفي





نفى كريم تاج عضو المكتب السياسي لحزب التقدم والإشتراكية، أن تكون اللجنة المركزية للحزب قد تناولت في دورتها الثامنة والتي انتهت عشية اليوم أي موضوع حول مشاورات تشكيل الحكومة.

وأوضح القيادي في حزب الكتاب، أن الدورة الثامنة للجنة المركزية، خصصت لموضوع واحد ورئيسي، هو القضايا التنظيمية الداخلية للحزب، والهياكل المحلية والمقاربات والأساليب التي يجب نهجها مستقبلا، حيث جاءت الدورة الحالية للجنة المركزية لمناقشة خلاصات التقييم الذي أنجز في عدد من الفروع المحلية والإقليمية و خلال إجتماعات سابقة.

وأفاد كريم تاج أن عضو اللجنة المركزية "أحمد كيجي" هو صديق شخصي ورفيق، لكنه لم يعد له أي تواجد في الحزب بدليل أنه لم يحضر أشغال اللجنة المركزية، ومنذ فترة طويلة أصبحت أفكاره وكتاباته في واد والحزب في واد آخر، مؤكدا أن أشغال اللجنة المركزية للحزب تم آلت صويت عليها بالإجماع، نافيا بشكل قاطع وجود أي غضب بين أعضاء اللجنة الإدارية أو المكتب السياسي، مصرحا أن الأمين العام للحزب نبيل بن عبد الله حضر الإجتماع الختامي، بعد تغيبه عن الجلسة الإفتتاحية للدورة لتواجده في مهمة رسمية خارج الوطن .





