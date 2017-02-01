 عاجل..وفاة الكاريكاتيرست الدنماركي صاحب الرسوم المسيئة للرسول (ص) ﻿
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عاجل..وفاة الكاريكاتيرست الدنماركي صاحب الرسوم المسيئة للرسول (ص) | دولي

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عاجل..وفاة الكاريكاتيرست الدنماركي صاحب الرسوم المسيئة للرسول (ص)

بتاريــخ : 5 فبراير 2017 / 18:24 عاجل..وفاة الكاريكاتيرست الدنماركي صاحب الرسوم المسيئة للرسول (ص) | دولي
عاجل..وفاة الكاريكاتيرست الدنماركي صاحب الرسوم المسيئة للرسول (ص)
كشفت وكالة الأناضول التركية، اليوم الأحد، عن وفاة الرسام فرانز فوتشسيل، الذي كان واحدا من 12 رساما، قاموا برسم رسوم كاريكاتورية مسيئة للرسول محمد ''صلى الله عليه السلام''، والتي تم نشرها بصحيفة

 

"شوف تيفي"

 

كشفت وكالة الأناضول التركية، اليوم الأحد، عن وفاة الرسام فرانز فوتشسيل، الذي كان واحدا من 12 رساما، قاموا برسم رسوم كاريكاتورية مسيئة للرسول محمد "صلى الله عليه السلام"، والتي تم نشرها بصحيفة يولاندس بوستن الدنماركية، سنة 2005، وهو ما جعل المسلمين يخرجون للاحتجاج في جميع دول العالم.

وأوضحت الوكالة بأن "حنا فوتشسيل" ابنة الرسام ، قالت في تصريحات صحفية، إن والدها توفي السبت عن عمر يناهز 89 عاما.

وأكدت الأناضول بأن فوتشسيل، كان يعيش قيد حياته تحت حماية الشرطة بعد تلقيه تهديدات بالقتل بعد نشر الرسوم، وقد أعرب في تصريحات صحفية قبل سنوات عن ندمه على الرسم الكاريكاتوري الذي رسمه عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم ، موضحة بأن فوتشسيل، باع رسوماته الكاريكاتورية في المزاد العلني بمبلغ 15 ألف كرونا، تبرع بهم لضحايا زلزال بباكستان.

تجدر الإشارة إلى أن صحيفة يولاندس بوستن، طلبت من 15 رساما تصورهم للطريقة التي يرون بها النبي محمد (ص) ومن بينهم فوتشسيل، الذي تم اختيار رسمه المسيء من أجل نشره.

 

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