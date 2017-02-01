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يا ربي السلامة..شخص طعن ابنته وانتحر بطريقة بشعة في مراكش..وهذه هي التفاصيل

بتاريــخ : 5 فبراير 2017 / 17:23 يا ربي السلامة..شخص طعن ابنته وانتحر بطريقة بشعة في مراكش..وهذه هي التفاصيل | حوادث و حقوق
يا ربي السلامة..شخص طعن ابنته وانتحر بطريقة بشعة في مراكش..وهذه هي التفاصيل
اهتزت تجزئة تاسلطانت 2 بتراب مقاطعة سيدي يوسف بن علي بمراكش، اليوم الأحد، على وقع انتحار شخص في عقده الخامس، أنهى حياته بطريقة جد بشعة.


"شوف تيفي"


اهتزت تجزئة تاسلطانت 2 بتراب مقاطعة سيدي يوسف بن علي بمراكش، اليوم الأحد، على وقع انتحار شخص في عقده الخامس، أنهى حياته بطريقة جد بشعة.

وحسب ما توصلت به "شوف تيفي" من مصدرها فإن الهالك، أقدم على الانتحار شنقا داخل منزل أسرته، بعد أن قام بطعن ابنته، أمس السبت بواسطة السلاح الأبيض.

وأوضح المصدر ذاته بأن المصالح الأمنية، فتحت تحقيقا للكشف عن ظروف وملابسات الواقعة، بينما ما تزال ابنة الهالك في مستشفى ابن طفيل لتلقي العلاجات الضرورية.

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