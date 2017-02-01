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عاجل وبالصورة.. هذا ما وقع للرجاوي الملقب بـ ''لولو'' زعيم أحداث الشغب بحي سباتة بالبيضاء

بتاريــخ : 5 فبراير 2017 / 17:05 عاجل وبالصورة.. هذا ما وقع للرجاوي الملقب بـ لولو زعيم أحداث الشغب بحي سباتة بالبيضاء | حوادث و حقوق
عاجل وبالصورة.. هذا ما وقع للرجاوي الملقب بـ ''لولو'' زعيم أحداث الشغب بحي سباتة بالبيضاء
علمت ''شوف تيفي'' بأن عناصر الدائرة الأمنية 2 لحي مولاي رشيد، مدعومة بالفرقة الرياضية، تمكنت من إيقاف الشخص المشتبه في تزعمه أحداث الشغب التي عرفها حي سباتة.



"شوف تيفي"

علمت "شوف تيفي" بأن عناصر الدائرة الأمنية 2 لحي مولاي رشيد، مدعومة بالفرقة الرياضية، تمكنت من إيقاف الشخص المشتبه في تزعمه أحداث الشغب التي عرفها حي سباتة.


وأوضح مصدر "شوف تيفي" بأن المعني بالأمر "أيوب.غ" والملقب بـ "لولو" والبالغ من العمر 24 سنة، يشتبه في أنه من قام بإشعال فتيل أعمال الشغب التي قام بها بعض المحسوبون على جمهور فريق الرجاء البيضاوي بحي سباتة أمس السبت.

وأضاف المصدر ذاته بأن المصالح الأمنية، نصبت كمينا للمعني بالأمر على مستوى مسكنه في حي مولاي رشيد، ليتم إيقافه ونقله إلى الدائرة الأمنية وتسليمه للشرطة القضائية من أجل تعميق البحث معه.

 

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المغرب شوف تيفي عناصر الدائرة الأمنية حي مولاي رشيد الأحداث المغربية

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