مثير وبالصور..الكاميرات حصلات جوج شفارة في كازا على دراجة نارية والبيضاويون يطالبون باعتقالهما ﻿

تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي صورا، ظهر خلالها شخصان على دراجة نارية قيل بأنهما قاما بتنفيذ عملية سرقة بشارع أولاد زيان بالبيضاء.



"شوف تيفي"

تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي صورا، ظهر خلالها شخصان على دراجة نارية قيل بأنهما قاما بتنفيذ عملية سرقة بشارع أولاد زيان بالبيضاء.

وتفاعل النشطاء بشكل كبير مع الصورتين، حيث طالب العديد منهم بنشر الصور، حتى تتمكن المصالح الأمنية من تحديد هويتهما واعتقالهما.

وعبر نشطاء آخرون في تعليقاتهم عن استنكارهم لانتشار السرقة في إشارات المرور، حيث أكد البعض منهم بأنهم كانوا ضحايا عملية سرقات مشابهة.



