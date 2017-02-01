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سار للمغاربة المهاجرين غير الشرعيين بالدول الأوروبية: خدمة جديدة ستساعدكم

بتاريــخ : 5 فبراير 2017 / 16:43 سار للمغاربة المهاجرين غير الشرعيين بالدول الأوروبية: خدمة جديدة ستساعدكم | دولي
سار للمغاربة المهاجرين غير الشرعيين بالدول الأوروبية: خدمة جديدة ستساعدكم
كشف موقع ''فايسبوك''، عن جديده، ويتعلق الأمر بخدمة لمساعدة المهاجرين واللاجئين بالديار الأوروبية على التواصل، من خلال تطبيق المراسلة ''ماسنجر''.

"شوف تيفي"


كشف موقع "فايسبوك"، عن جديده، ويتعلق الأمر بخدمة لمساعدة المهاجرين واللاجئين بالديار الأوروبية على التواصل، من خلال تطبيق المراسلة "ماسنجر".

وحسب موقع "سكاي نيوز" فإن الخدمة المسماة "ترجملي" "Tarjimly"، ستمكن اللاجئين والمهاجرين من الاستفادة من خدمات الترجمة، على اعتبار أن أغلبهم يجدون صعوبات في التواصل بلغات البلدان المضيفة.


وأضاف الموقع بأن 359 مترجما متطوعا، يتقنون لغات كثيرة مثل العربية والتركية، أكدوا استعدادهم لتقديم الخدمة اللغوية، بمجرد تحديد اللاجئ أو المهاجر اللغة التي يريد الترجمة منها أو إليها، حيث سيقوم المتطوعون بترجمة كل ما يصل إليهم من فيديوهات، أو ملفات صوتية، أو محادثات، أو صور، إذ سيكون اللاجئ، قادرا على أن يسأل عما يمكن أن يتحدث به إلى الطبيب، مثلا، كما بوسعه أن يسأل عن عنوان المستشفى.

 

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