عاجل وبالصور.. عرس يتحول إلى مأثم:فاجعة طرقية تهز تزنيت..وهذا عدد القتلى والمصابين ﻿

"شوف تيفي"
شهد مدخل جماعة بونعمان ضواحي مدينة تزنيت، اليوم الأحد، فاجعة طرقية، تعرضت لها عائلة بيضاوية، انقلبت سيارتهم خلال طريقهم لحضور عرس بأحد الدواوير.
وحسب مصدر "شوف تيفي" فإن الأسرة البيضاوية، كانت في طريقها إلى دوار إدوفقير، لحضور حفل زفاف إلا أن سيارتهم تعرضت لحادثة سير مروعة في نقطة مميتة شهدت العشرات من الحوادث سابقا، ما أسفر عن مقتل طفلة تبلغ من العمر 4 سنوات، وإصابة أربعة آخرين بجروح خطيرة.
وأضاف المصدر ذاته بأن مصالح الدرك الملكي، حلت بعين المكان وقامت بالمعاينة، بينما تم نقل جثمان الطفلة والمصابين الأربعة إلى مستشفى تزنيت لتلقي العلاجات الضرورية.
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