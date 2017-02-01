عاجل.. هذه هي حقيقة وفاة الفنان المغربي أحمد الصعري ﻿

نفت أسرة الفنان المغربي أحمد الصعري، لـ ''شوف تيفي'' بشكل قاطع ما تم تداوله صباح يومه الأحد من إشاعات مغرضة حول وفاة الفنان الكبير أحمد الصعري، مؤكدة أنه لازال على قيد الحياة، وهو في حالة صحية مستقرة.



"شوف تيفي"



نفت أسرة الفنان المغربي أحمد الصعري، لـ "شوف تيفي" بشكل قاطع ما تم تداوله صباح يومه الأحد من إشاعات مغرضة حول وفاة الفنان الكبير أحمد الصعري، مؤكدة أنه لازال على قيد الحياة، وهو في حالة صحية مستقرة.

وعبر أبناء الصعري عن استغرابهم الشديد من انتشار هذه الإشاعة عن والدهم ،مؤكدين بأنه في حالة صحية جيدة وقد تماثل للشفاء.

تجدر الإشارة إلى أن الفنان أحمد الصعري، أصيب أخيرا بوعكة صحية، أرقدته الفراش بمنزل أسرته بمدينة الدار البيضاء.



