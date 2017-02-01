خبر سار للشباب المغربي.. انطلاق أول قرعة للهجرة لأمريكا في عهد ''ترامب'' و المغرب أبرز الدول التي ستحصل على أكبر عدد من تأشيرات الإقامة بأمريكا ﻿

انطلق رسميا وقبل أيام برنامج تأشيرة التنوع الأميركي أو الهجرة التعددية المعروفة أيضا بقرعة البطاقة الخضراء، والذي يستهوي عدد كبير من الشباب المغربي ويتقدم إليها الملايين من أجل اختيار 50 ألف شخص



شوف تيفي: الفطواكي عبدالقادر





انطلق رسميا وقبل أيام برنامج تأشيرة التنوع الأميركي أو الهجرة التعددية المعروفة أيضا بقرعة البطاقة الخضراء، والذي يستهوي عدد كبير من الشباب المغربي ويتقدم إليها الملايين من أجل اختيار 50 ألف شخص تمنحهم السلطات الأميركية حق الإقامة الدائمة في الولايات المتحدة.



وتنطلق قرعة البطاقة الخضراء وهي الأولى في عهد الرئيس الجديد "دونالد ترامب " في الأول من أكتوبر القادم وتنتهي في الثالث من نونبر عند الساعة الرابعة مساء بتوقيت غرينيتش.



وبرز اسم المغرب بشكل كبير في لائحة الدول المعنية بهذه القرعة بالإضافة الى جانب عدد من دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا مثل المغرب كما ذكرنا و الجزائر وموريتانيا وتونس وليبيا ومصر والسودان، فضلا عن العراق وإيران ولبنان والأردن وسوريا، بالإضافة الى الإمارات وقطر وعمان والبحرين والكويت والسعودية واليمن وعدد من الدول الأخرى، في غياب لعدد من الدول الافريقية و دول أسيا و التي كانت تستفيد من هذه القرعة في عهد الرئيسين بوش الأب و الابن و الرئيس السابق باراك أوباما .



وجاء تقليص عدد الدول المستفيدة من قرعة الهجرة الى أمريكا , بعد أن أصدر الرئيس الجمهوري الجديد "دونالد ترامب" , أمرا جمهوريا تنفيذيا يقيد لأربعة أشهر السماح بدخول اللاجئين إلى الولايات المتحدة ويمنع مؤقتا المسافرين من 7 دول بالشرق الأوسط من دخول الولايات المتحدة, و كان تقرير ألماني ذكر أن المغرب هو رابع المرشحين لبناء علاقة قوية مع بلاد العام سام بعد استلام الرئيس "دونالد ترامب" مفاتيح البيت الأبيض , ومن شأن هذا المستجدات أن تعزز حظوظ الشباب المغربي للإقامة بأمريكا ,وذلك بمنح المغرب نسبة مهمة من بطائق الإقامة الخضراء هذه السنة في سابقة هي الأولى من نوعها منذ أزيد من عقدين ,



تجدر الإشارة إلى أن حوالي مليون شخص منحوا حق الإقامة الدائمة في الولايات المتحدة في عام 2013، أكثر من نصفهم كانوا يقيمون في الولايات المتحدة أصلا، بينهم طالبو لجوء سياسي وطلاب أجانب وأقارب مواطنين أميركيين وموظفون مؤقتون ومهاجرون غير شرعيين وغيرهم، وفق مكتب إحصائيات الهجرة التابع لوزارة الأمن الداخلي.





