لأول مرة...بنكيران يناقش الذهاب إلى ''إنتخابات مبكرة'' بعد فشل المفاوضات الحكومية ﻿

كشفت مصادر مطلعة، أن الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، عبد الإله بن كيران، صرح أمام أعضاء الأمانة العامة لحزب المصباح يوم أمس الأحد في إجتماعها الأسبوعي، أن مفاوضات تشكيل الحكومة دخلت نفقا يصعب

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كشفت مصادر مطلعة، أن الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، عبد الإله بن كيران، صرح أمام أعضاء الأمانة العامة لحزب المصباح يوم أمس الأحد في إجتماعها الأسبوعي، أن مفاوضات تشكيل الحكومة دخلت نفقا يصعب الخروج منه دون تنازل من الأحزاب المعنية بتشكيل الحكومة.

وأضاف ذات المصادر ، أن عبد الإله بن كيران، سارع إلى إنهاء موضوع مشاورات تشكيل الحكومة، حيث أكد بشكل مباشر، أن المفاوضات مع عزيز أخنوش وامحند العنصر إنتهت منذ بلاغ إنتهى الكلام.

وأفاد ذات المصدر، أن مصطلح الذهاب لإنتخابات جديدة ومبكرة بعد فشل بن كيران في تشكيل الحكومة، تداول يوم أمس في إجتماع الأمانة العامة بشكل غير مباشر، من خلال خلاصات التقرير الذي يقدمه بشكل أسبوعي بن كيران باعتباره أمين عام، ورئيس الحكومة المعين حول مفاوضات تشكيل أغلبية حكومية، حيث أن عودة الملك محمد السادس لأرض الوطن بعد زيارته للدول الإفريقية، ستكون حاسمة في هذا الباب.

وأكد ذات المصدر، أن الأمانة العامة للحزب ورئيس الحكومة المعين بن كيران نفسه، يرفضون بشكل قاطع العرض الأخير، الذي مفاده دخول الإتحاد الإشتراكي للحكومة المقبلة، حيث أن النقطة تعرف إجماعا لقيادة الحزب وهيئاته الموازية، بمبرر أن دخول الإتحاد الإشتراكي للحكومة هو إنقلاب على نتائج صناديق الإقتراع وفق ذات المصدر.

هذا، وناقشت الأمانة العامة بشكل مستفيض التحضيرات والإستعدادات الجارية لعقد المجلس الوطني للحزب الأسبوع المقبل، بالإضافة إلى المستجدات التنظيمية والهيئات الموازية للحزب، بما فيها تطبيق الفريق النيابي لإلتزاماته المالية إتجاه الحزب عبر الإشتراكات الشهرية المحددة بين 9 ألاف درهم لبعض النواب فيما زملائهم الذين يدفعون ثمن كراء مقرات الحزب محليا مبلغ 7 ألاف درهم لفائدة الحزب كل شهر.





