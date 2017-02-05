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رائع .. ''بووم'' طائرة أسرع من الصوت ستغزو مطارات العالم قريبا...وهاشكون غادي يركب فيها

بتاريــخ : 5 فبراير 2017 / 15:08 رائع .. بووم طائرة أسرع من الصوت ستغزو مطارات العالم قريبا...وهاشكون غادي يركب فيها | منوعات
رائع .. ''بووم'' طائرة أسرع من الصوت ستغزو مطارات العالم قريبا...وهاشكون غادي يركب فيها
ذكر الرئيس التنفيذي لشركة ''بووم'' التكنولوجية الأميركية، بليك شول، أن الشركة التي يترأسها تدرس إمكانية تصميم طائرة ركاب أسرع من الصوت يطلق عليها اسم ''بووم''، وذلك بعد ما يقارب 14 سنة على مرور آخر رحلة



ذكر الرئيس التنفيذي لشركة "بووم" التكنولوجية الأميركية، بليك شول، أن الشركة التي يترأسها تدرس إمكانية تصميم طائرة ركاب أسرع من الصوت يطلق عليها اسم "بووم"، وذلك بعد ما يقارب 14 سنة على مرور آخر رحلة لطائرة الكونكورد.

وأضاف الرئيس التنفيذي أن العالم شهد ارتفاعا سريعا في الرحلات الجوية الدولية والأعمال التجارية العالمية منذ تطوير طائرة "الكونكورد"، مشيرا إلى إمكانية إيجاد سوق ضخمة في هذا الميدان, لأن الطائرات الجديدة الأسرع من الصوت ستكون الأنسب، لرحلات رجال الأعمال حسب عدد من الخبراء في مجال الطيران.

وتهدف "بووم" الشركة المصنّعة لأن تكون الطائرة الجديدة الأكبر في سوق الطيران، باحتوائها على 45 مقعدا, و أن تكلفة الرحلة في هذه الطائرة الأسرع من الصوت يمكن أن توازي سعر مقعد درجة رجال الأعمال على متن طائرة تقليدية.

و من المتوقع أن تستغرق رحلة من لوس أنجلوس إلى طوكيو حوالي خمس ساعات في هذه الطائرة الجديدة مقارنة مع ما يقارب 12 ساعة في أيامنا الحالية.

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بووم التكنولوجية الأميركية الكونكورد الشركة المصنّعة

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