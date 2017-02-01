انفراد وبالفيديو.. ''شوف تيفي'' ترصد لورا بريول ناشطة في ملهى ليلي بباريس..وسعد المجرد تيعاني في الحبس..تفاصيل حصرية ﻿

في جديد قضية الفنان المغربي سعد المجرد، حصلت ''شوف تيفي'' على مقطع فيديو حصري، ظهرت خلاله الفتاة الفرنسية ''لورا بريول'' وهي تقوم باحتساء الخمور داخل ملهى ليلي بباريس رفقة مجموعة من صديقاتها.

"شوف تيفي":إ.طيون



في جديد قضية الفنان المغربي سعد المجرد، حصلت "شوف تيفي" على مقطع فيديو حصري، ظهرت خلاله الفتاة الفرنسية "لورا بريول" وهي تقوم باحتساء الخمور داخل ملهى ليلي بباريس رفقة مجموعة من صديقاتها.



وحسب مصدر "شوف تيفي" فإن لورا بريول حلت بالملهى الليلي في الساعات الأولى من أمس السبت، رففة شخص يعتقد بأنه حارسها الشخصي، وجلست برفقة فتاتين، موضحا بأن هذا الملهى الليلي يُعتبر من بين الأماكن التي تتجمع فيها عارضات الأزياء.



وأضاف المصدر ذاته بأن بريول، تغير شكلها بالمقارنة مع الصور المتداولة لها والتي كانت خلالها في 17من العمر، بسبب الزيادة في وزنها و تغييرها للوك شعرها سواء من حيث الطول واللون، موضحا بأنها لم تجلس في الملهى الليلي طويلا، وغادرت بعد نصف ساعة من وصولها.



تجدر الإشارة إلى أن الفتاة الفرنسية"لورا بريول" تعرف عليها المغاربة بعد اتهامها، للفنان المغربي المعتقل بسجن فلوري باغتصابها وتعنيفها جسديا.







