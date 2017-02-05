عاجل وبالصور..صلاة الجنازة على شهيد مسجد كيبيك بكندا المغربي سفيان نور الدين بمسجد الأحد بالبيضاء ﻿

"شوف تيفي"
يعرف مسجد الأحد بشارع مكة بعين الشق بالبيضاء، في هذه اللحظات من يومه الأحد، صلاة الجنازة على الشهيد المغربي سفيان نور الدين الذي قتل بمسجد المركز الإسلامي بمدينة كيبيك بكندا.
وحسب موفد "شوف تيفي" فإن صلاة الجنازة، عرفت حضور عامل عمالة عين الشق، بالإضافة إلى العشرات من أسرة الشهيد سفيان نور الدين.
وأوضح الموفد بأن الراحل، ومباشرة بعد صلاة الجنازة، سيتم نقله إلى مقبرة سيدي مسعود التي سيوارى بها الثرى.
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