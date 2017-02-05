صورة جد مؤثرة.. هذا ما قامت به ابنة الشهيد سفيان عز الدين الذي قتل في مجزرة مسجد كيبيك.. ﻿

ظهرت ابنة الشهيد سفيان عز الدين في صورة جد مؤثرة وهي تضع رأسها على نعش والدها خلال الجنازة المهيبة التي نظمت ، أول أمس الجمعة، بمركز المؤتمرات بكيبيك، تكريما لأراوح ثلاثة من بين الضحايا الستة

"شوف تيفي"

ظهرت ابنة الشهيد سفيان عز الدين في صورة جد مؤثرة وهي تضع رأسها على نعش والدها خلال الجنازة المهيبة التي نظمت ، أول أمس الجمعة، بمركز المؤتمرات بكيبيك، تكريما لأراوح ثلاثة من بين الضحايا الستة للهجوم الإرهابي الذي استهدف المركز ، وذلك بحضور رئيسي وزراء كندا وكيبيك، جوستان ترودو وفيليب كويار، وكذا القنصل العام للمملكة بمونريال، حبيبة الزموري.

وتوضح هذه الصورة، الألم الكبير الذي خالج هاجر ذات الست سنوات، بسبب فقدانها لوالدها الذي ضحى بحياته وهو يحاول منع المسلح من حصد المزيد من الأرواح داخل مسجد كيبيك.

تجدر الإشارة إلى أن جثمان الراحل، وصل اليوم الأحد، إلى منزل أسرته بالبيضاء، حيث سيوارى الثرى بمقبرة الشهداء بعد صلاة الظهر.