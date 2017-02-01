سكوب :هذا هو المبلغ الذي طالب به ''الجم'' و''الدكالي'' رشيد شو قصد المشاركة في تصوير حلقاته ﻿

ذكرت مصادر خاصة لقناة ''شوف تيفي''، أن سبب رفض عدد من الفنانين المغاربة فكرة المشاركة في البرنامج الترفيهي ''رشيد شو'' كان سببها عدم رغبة إدارة انتاج البرنامج في تعويض بعض من هؤلاء الفنانين مقابل تصوير

شوف تيفي :





ذكرت مصادر خاصة لقناة "شوف تيفي"، أن سبب رفض عدد من الفنانين المغاربة فكرة المشاركة في البرنامج الترفيهي "رشيد شو" كان سببها عدم رغبة إدارة انتاج البرنامج في تعويض بعض من هؤلاء الفنانين مقابل تصوير الحلقات.



وأشارت المصادر ذاتها أن الهرم المغربي "عبد الوهاب الدكالي"، كان قد طالب البرنامج بمبلغ 30 مليون سنتيم نظير المشاركة في البرنامج، أما النجم الفكاهي المغربي "محمد الجم" فقد طالب البرنامج بـ 10 مليون سنتيم، أما النجمة القديرة "فاطمة أوشاي" فكانت قد طالبت بمبلغ 5 ملايين سنتيم مع الرقي بمستوى النقاش خلال فقرات البرنامج وهي الطلبات التي رفضتها إدارة الإنتاج بداعي ضعف الميزانية، علما أن مصادر من الإنتاج كانت قد أسرت أن البرنامج قدم تعويضات سخية لنجوم آخرين جلهم أجانب.



وأكدت ذات المصادر أن السلطانة "لطيفة رأفت" والتي حصلت على مبلغ 15 مليون سنتيم كتعويض من برنامج "تغريدة"، طلبت تعويض من إدارة انتاج "رشيد شو" لكنها لم تحدد مبلغه.



وأردفت ذات المصادر أن الحلقة الخاصة التي قص بها رشيد شو شريط بداية السنة الماضية والتي استقبت "نجوم الويب"، حصل فيها "علال القادوس" و"كونت كونجي" و "يونس بني ملال" على مبلغ 500 درهم لكل واحد منهم مع اقتناء سترة بمبلغ 1000 درهم لعلال القادوس قصد التصوير .



و كان النجمان "محمد خيي" و "محمد الشوبي" قد عبرا صراحة عن رفضهما لفكرة المشاركة في برنامج "رشيد شو", لما أسموه مسألة "مبادئ" شخصية بالنسبة لهما .









