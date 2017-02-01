 وزارة بلمختار تشرع في اطلاق تكوين أساتذة ''الكونطرا'' لموسم 2016/2017 ﻿
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وزارة بلمختار تشرع في اطلاق تكوين أساتذة ''الكونطرا'' لموسم 2016/2017

بتاريــخ : 5 فبراير 2017 / 13:49 وزارة بلمختار تشرع في اطلاق تكوين أساتذة الكونطرا لموسم 2016/2017 | بوليتيك
وزارة بلمختار تشرع في اطلاق تكوين أساتذة ''الكونطرا'' لموسم 2016/2017
أكدت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني أن عملية تكوين الأساتذة والأستاذات الذين تم توظيفهم بموجب عقود من لدن الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين برسم الموسم الدراسي 2016-2017، قد انطلقت بجميع

شوف تيفي : الفطواكي عبدالقادر


أكدت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني أن عملية تكوين الأساتذة والأستاذات الذين تم توظيفهم بموجب عقود من لدن الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين برسم الموسم الدراسي 2016-2017، قد انطلقت بجميع الأكاديميات، وذلك بهدف تطوير معارفهم وكفاياتهم المهنية وتعزيز قيم وأخلاقيات المهنة لديهم وتأهيلهم للاضطلاع بمهامهم.

و أشار بلاغ للوزارة توصلت "شوف تيفي" بنسخة منه , أن تنظيم هذا التكوين يتشكل من ثلاث صيغ, الصيغة الأولى تأخد شكل تكوين حضوري من خلال عقد لقاءات للتكوين والتقويم بالمراكز الجهوية للتربية والتكوين وفروعها، خلال الموسم الدراسي 2016-2017، وتعمل الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين على تنظيم الدورتين الأولى والثانية من هذا التكوين خلال الفترة الممتدة إلى غاية 11 فبراير 2017
.
أما الصيغة الثانية يضيف البلاغ فتعتمد على التكوين عن بعد، عبر مصوغات تساعدهم على تطوير كفاياتهم المهنية لممارسة مهام التدريس، وستنظم على شكل مساقات متخصصة في مجال التخطيط وتدبير التعلمات وفي مجال التقويم والدعم، وكذا في مجال التشريع وأخلاقيات المهنة، ويتم الولوج إليها عبر البوابة الإلكترونية للوزارة.

فيما الصيغة الثالثة، ستأخذ شكل التكوين الميداني، وذلك من خلال التدريس بالأقسام المسندة لهؤلاء الأساتذة والأستاذات، ويستفيد المعنيون من مواكبة وتأطير من طرف المديرين والمفتشين التربويين ومؤازرة من طرف الأساتذة المصاحبين، وكذا الأساتذة الممارسين من ذوي الخبرة.

وأشار البلاغ أن المستفيدين من هذه التكوينات سيخضعون لتقويم دوري خلال سنتي العمل بموجب عقد، وذلك من أجل قياس مدى نماء وتحقق كفاياتهم المهنية المستهدفة.

وحرصا من الوزارة على ضمان سير مختلف هذه العمليات وتحديد أدوار جميع المتدخلين فيها، فقد أصدرت مذكرة في هذا الشأن، حددت تنظيم التكوين وآليات التأطير والتنسيق والتتبع والمواكبة الميدانية والتي بموجبها ستعهد إلى لجنة جهوية للقيادة ولجنة تنسيق جهوي وإقليمي ولجنة تأطير محلية يضيف ذات البلاغ .

 

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