قريبا .. فرق ''نينجا'' بشوارع مدينة فاس ﻿

من المتوقع أن تشرع المديرية العامة للأمن الوطني بتوزيع عناصر أمنية جديدة قريبا بشوارع العاصمة العلمية فاس.

شوف تيفي : الفطواكي عبدالقادر



من المتوقع أن تشرع المديرية العامة للأمن الوطني بتوزيع عناصر أمنية جديدة قريبا بشوارع العاصمة العلمية فاس.



وذكرت مصادر موثوقة، أن العناصر الأمنية الجديدة المسماة بـ"شرطة النجدة" كانت قد حققت نتائج إيجابية جدا بعدد من المدن المغربية التي عممت بها هذه التجربة الأمنية.



وقالت نفس المصادر أن التجربة التي شهدتها مدينة مراكش قد نفذت 1276 تدخلا أمنيا و صفتها المصادر بالناجحة في غضون أقل من شهر واحد , بمعدل تراوح بين 9 و 3 دقائق للتدخل الواحد.



ويرتكز عمل هذه الفرقة الأمنية والتي يحلو للمواطنين المغاربة تسميتها بـ"النينجا" , على التدخل السريع في كل الحوادث الخاصة بالضرب و الجرح و المخدرات و الاخلال بالنظام العام و السرقة , مما دفع إدارة الأمن الوطني إلى التفكير في تعميمها على سائر التراب الوطني .