 القضاء الأمريكي يوجه صفعة قوية للرئيس الجديد ترامب بخصوص منعه دخول المهاجرين ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

قريبا .. فرق نينجا بشوارع مدينة فاس | حوادث و حقوق

قريبا .. فرق ''نينجا'' بشوارع مدينة فاس

القضاء الأمريكي يوجه صفعة قوية للرئيس الجديد ترامب بخصوص منعه دخول المهاجرين | دولي

القضاء الأمريكي يوجه صفعة قوية للرئيس الجديد ترامب بخصوص منعه دخول المهاجرين

في مثل هذا اليوم... الذكرى الثانية لوفاة هرم المسرح المغربي الطيب الصديقي | ثقافة و فنون

في مثل هذا اليوم... الذكرى الثانية لوفاة هرم المسرح المغربي الطيب الصديقي

زوينة المغرب: ترامب يعين صديقا للوزيرين حفيظ العلمي و محمد بوسعيد كاتبا للشؤون الإفريقية لدى وزارة الخارجية الأمريكية | بوليتيك

زوينة المغرب: ''ترامب'' يعين صديقا للوزيرين ''حفيظ العلمي'' و ''محمد بوسعيد'' كاتبا للشؤون الإفريقية

فيديو | ها علاش ولادنا كايطلعو معقدين من المدرسة.. هذا هو الفرق بين تعليمنا وتعليم الغرب | منوعات

فيديو | ها علاش ولادنا كايطلعو معقدين من المدرسة.. هذا هو الفرق بين تعليمنا وتعليم الغرب

خطير وبالصور.. العداء العالمي السابق هشام الكروج ينجو من كارثة حقيقية في مدينة مراكش.. وهذه هي التفاصيل المثيرة | حوادث و حقوق

خطير وبالصور.. العداء العالمي السابق هشام الكروج ينجو من كارثة حقيقية في مدينة مراكش.. وهذه هي

بالصور.. حريق مهول بفندق مصنف قريب من ساحة جامع الفنا بمدينة مراكش..وهذه هي التفاصيل | حوادث و حقوق

بالصور.. حريق مهول بفندق مصنف قريب من ساحة جامع الفنا بمدينة مراكش..وهذه هي التفاصيل

عاجل..تركيا تعتقل 400 شخص في وقت واحد للاشتباه بارتباطهم بتنظيم الدولة الإسلامية | دولي

عاجل..تركيا تعتقل 400 شخص في وقت واحد للاشتباه بارتباطهم بتنظيم الدولة الإسلامية

و شهد شاهد من أهلها .. سياسي جزائري عودة المغرب للمنتظم الافريقي جاءت بهدف التأثير فيه من الداخل و كل القراءات الأخرى تبقى سطحية | بوليتيك

و شهد شاهد من أهلها .. سياسي جزائري ''عودة المغرب للمنتظم الافريقي جاءت بهدف التأثير فيه من الداخل و

محمد السادس ''الزعيم الإفريقي''

القضاء الأمريكي يوجه صفعة قوية للرئيس الجديد ترامب بخصوص منعه دخول المهاجرين

بتاريــخ : 5 فبراير 2017 / 13:37 القضاء الأمريكي يوجه صفعة قوية للرئيس الجديد ترامب بخصوص منعه دخول المهاجرين | دولي
القضاء الأمريكي يوجه صفعة قوية للرئيس الجديد ترامب بخصوص منعه دخول المهاجرين
رفضت محكمة الاستئناف في سان فرانسيسكو، اليوم الأحد 5 فبراير، طلب وزارة العدل الأمريكية إعادة العمل بقرار ترامب الخاص بالهجرة وحظر السفر.

شوف تيفي
وكالات

رفضت محكمة الاستئناف في سان فرانسيسكو، اليوم الأحد 5 فبراير، طلب وزارة العدل الأمريكية إعادة العمل بقرار ترامب الخاص بالهجرة وحظر السفر.

وكانت وزارة العدل الأمريكية قدمت يوم أمس السبت 4 فبراير، طعنا ضد قرار محكمة "سياتل" الذي عطل مرسوم الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، حول حظر دخول الولايات المتحدة مؤقتا لمواطني بعض الدول..

إلى ذلك، أعلن مسؤول في الخارجية الأمريكية السبت، أنه سيسمح للأشخاص الذين يحملون تأشيرات سارية بالسفر إلى الولايات المتحدة، حيث أوضح المصدر أن هذا القرار جاء التزاما بحكم القاضي الاتحادي في مدينة سياتل الأمريكية، الذي أوقف الأمر التنفيذي للرئيس دونالد ترامب بحق المسافرين من 7 دول.

من جهتها أعلنت متحدثة باسم وزارة الأمن الداخلي بالولايات المتحدة أن الوزارة ستوقف الحظر وذلك تماشيا مع حكم المحكمة الاتحادية، مضيفة أن الوزارة تنوي رفع دعوى طارئة لإيقاف حكم المحكمة بأسرع وقت ممكن.

وكان القاضي الفيدرالي في مدينة سياتل أصدر الجمعة قرارا يقضي بتعليق مؤقت لمرسوم ترامب بمنع مواطني إيران والعراق وسوريا واليمن وليبيا والسودان والصومال من الدخول إلى الولايات المتحدة، وإن كانوا يحملون تأشيرات دخول سارية المفعول.

ونفذ القاضي جيمس روبارت قراره، وجعله ساريا على الفور اعتبارا من يوم الجمعة 3 فبراير، وفي جميع أراضي الولايات المتحدة، لكن ترامب رد على قرار القاضي الفيدرالي، من خلال حسابه في "تويتر" واصفا القرار بـ "السخيف".


إعلانات

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المحكمة العدل الولايات الهجرة القرار الرئيس القاضي شوف تيفي

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.


إقرأ أيضا

عاجل..تركيا تعتقل 400 شخص في وقت واحد للاشتباه بارتباطهم بتنظيم الدولة الإسلامية | دولي

عاجل..تركيا تعتقل 400 شخص في وقت واحد للاشتباه بارتباطهم بتنظيم الدولة الإسلامية

إنتقادات لاذعة لترامب بعدما كلّف نجله الخزينة الأمريكية 100 ألف دولار في رحلة خاصة | دولي

إنتقادات لاذعة لترامب بعدما كلّف نجله الخزينة الأمريكية 100 ألف دولار في رحلة خاصة

مثير.. المغاربة محيحين فالطاليان، والأخيرة تعلن الحرب على عصابات رخص السياقة المزورة وها شحال شدو | دولي

مثير.. المغاربة محيحين فالطاليان، والأخيرة تعلن الحرب على عصابات رخص السياقة المزورة وها شحال شدو

مثير.. بعد منع مواطني سبع دول من دخول أمريكا، دول أخرى مرشحة للدخول في قرار ترامب المثير للجدل | دولي

مثير.. بعد منع مواطني سبع دول من دخول أمريكا، دول أخرى مرشحة للدخول في قرار ترامب المثير للجدل

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

فيديو جد مؤثر..لحظة وصول جثمان المغربي شهيد مجرزة مسجد كيبيك إلى أرض الوطن | خارج البلاطو
منذ 2 ساعات

فيديو جد مؤثر..لحظة وصول جثمان المغربي شهيد مجرزة مسجد كيبيك إلى أرض الوطن

القتيلان الجزائريان في الاعتداء على مسجد كِيبيكْ يواريان التراب في الجزائر العاصمة | قنوات أخرى

القتيلان الجزائريان في الاعتداء على مسجد كِيبيكْ يواريان التراب في الجزائر العاصمة

إضراب لمدة 6 أيام في قطاع النقل الجوي في بريطانيا | قنوات أخرى

إضراب لمدة 6 أيام في قطاع النقل الجوي في بريطانيا

سلمى رشيد تزيل حذاءها خوفا من الثعبان في بلاطو رشيد شو | قنوات أخرى

سلمى رشيد تزيل حذاءها خوفا من الثعبان في بلاطو رشيد شو

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

وزارة بلمختار تشرع في اطلاق تكوين أساتذة الكونطرا لموسم 2016/2017 | بوليتيك
منذ 50 ثانية

وزارة بلمختار تشرع في اطلاق تكوين أساتذة ''الكونطرا'' لموسم 2016/2017

قريبا .. فرق نينجا بشوارع مدينة فاس | حوادث و حقوق

قريبا .. فرق ''نينجا'' بشوارع مدينة فاس

القضاء الأمريكي يوجه صفعة قوية للرئيس الجديد ترامب بخصوص منعه دخول المهاجرين | دولي

القضاء الأمريكي يوجه صفعة قوية للرئيس الجديد ترامب بخصوص منعه دخول المهاجرين

في مثل هذا اليوم... الذكرى الثانية لوفاة هرم المسرح المغربي الطيب الصديقي | ثقافة و فنون

في مثل هذا اليوم... الذكرى الثانية لوفاة هرم المسرح المغربي الطيب الصديقي

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • contact@chouftv.ma
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2017.