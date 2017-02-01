القضاء الأمريكي يوجه صفعة قوية للرئيس الجديد ترامب بخصوص منعه دخول المهاجرين ﻿

رفضت محكمة الاستئناف في سان فرانسيسكو، اليوم الأحد 5 فبراير، طلب وزارة العدل الأمريكية إعادة العمل بقرار ترامب الخاص بالهجرة وحظر السفر.

شوف تيفي

وكالات



رفضت محكمة الاستئناف في سان فرانسيسكو، اليوم الأحد 5 فبراير، طلب وزارة العدل الأمريكية إعادة العمل بقرار ترامب الخاص بالهجرة وحظر السفر.

وكانت وزارة العدل الأمريكية قدمت يوم أمس السبت 4 فبراير، طعنا ضد قرار محكمة "سياتل" الذي عطل مرسوم الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، حول حظر دخول الولايات المتحدة مؤقتا لمواطني بعض الدول..

إلى ذلك، أعلن مسؤول في الخارجية الأمريكية السبت، أنه سيسمح للأشخاص الذين يحملون تأشيرات سارية بالسفر إلى الولايات المتحدة، حيث أوضح المصدر أن هذا القرار جاء التزاما بحكم القاضي الاتحادي في مدينة سياتل الأمريكية، الذي أوقف الأمر التنفيذي للرئيس دونالد ترامب بحق المسافرين من 7 دول.

من جهتها أعلنت متحدثة باسم وزارة الأمن الداخلي بالولايات المتحدة أن الوزارة ستوقف الحظر وذلك تماشيا مع حكم المحكمة الاتحادية، مضيفة أن الوزارة تنوي رفع دعوى طارئة لإيقاف حكم المحكمة بأسرع وقت ممكن.

وكان القاضي الفيدرالي في مدينة سياتل أصدر الجمعة قرارا يقضي بتعليق مؤقت لمرسوم ترامب بمنع مواطني إيران والعراق وسوريا واليمن وليبيا والسودان والصومال من الدخول إلى الولايات المتحدة، وإن كانوا يحملون تأشيرات دخول سارية المفعول.

ونفذ القاضي جيمس روبارت قراره، وجعله ساريا على الفور اعتبارا من يوم الجمعة 3 فبراير، وفي جميع أراضي الولايات المتحدة، لكن ترامب رد على قرار القاضي الفيدرالي، من خلال حسابه في "تويتر" واصفا القرار بـ "السخيف".





