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في مثل هذا اليوم... الذكرى الثانية لوفاة هرم المسرح المغربي الطيب الصديقي

بتاريــخ : 5 فبراير 2017 / 13:24 في مثل هذا اليوم... الذكرى الثانية لوفاة هرم المسرح المغربي الطيب الصديقي | ثقافة و فنون
في مثل هذا اليوم... الذكرى الثانية لوفاة هرم المسرح المغربي الطيب الصديقي
عن سن ناهز 79 سنة و في مثل هذا اليوم من سنة 2016 انتقل إلى عفو الله الفنان المغربي الكبير الطيب الصديقي، بعدما أسلم الروح بإحدى المصحات بمدينة الدار البيضاء.

شوف تيفي : علاء الصنوبري



عن سن ناهز 79 سنة و في مثل هذا اليوم من سنة 2016 انتقل إلى عفو الله الفنان المغربي الكبير الطيب الصديقي، بعدما أسلم الروح بإحدى المصحات بمدينة الدار البيضاء.

وقد سجل تشييع جثمان الفقيد الكبير إلى مثواه الأخير بمقبرة الشهداء بالعاصمة الاقتصادية حضور حشد كبير من رجال الفن و الفكر و الثقافة والإعلام و السياسة و عموم المواطنين... تقدمهم مستشارا جلالة الملك ياسر الزناكي وعبد اللطيف المنوني.. كان عددهم بالمئات، بل بالآلاف حلوا بمراسيم الدفن من أجل إلقاء نظرة الوداع الأخيرة على طائر مسرحي نادر طبع مسيرة المسرح المغربي لأزيد من نصف قرن في محطات كانت كلها عطاء وتألق فرجة ومؤانسة وإمتاع.. ، ليس في حدود بلده المغرب، بل في مجموع الوطن العربي وحتى خارج حدودهما ، حيث كانت و لا زالت لأب الفنون مكانة لا تضاهيها مكانة أخرى.


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شوف تيفي.علاء الصنوبري.الطيب الصديقي.الذكرى الثانية

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