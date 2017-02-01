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زوينة المغرب: ''ترامب'' يعين صديقا للوزيرين ''حفيظ العلمي'' و ''محمد بوسعيد'' كاتبا للشؤون الإفريقية لدى وزارة الخارجية الأمريكية

بتاريــخ : 5 فبراير 2017 / 13:03 زوينة المغرب: ترامب يعين صديقا للوزيرين حفيظ العلمي و محمد بوسعيد كاتبا للشؤون الإفريقية لدى وزارة الخارجية الأمريكية | بوليتيك
زوينة المغرب: ''ترامب'' يعين صديقا للوزيرين ''حفيظ العلمي'' و ''محمد بوسعيد'' كاتبا للشؤون الإفريقية لدى وزارة الخارجية الأمريكية
كشفت مواقع إعلامية متطابقة، نقلا عن زعيم حركة مجتمع السلم الجزائرية، بأن نائب كاتب الدولة للشؤون الإفريقية الجديد بيتر فام الذي عينه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب صمن فريقه الرئاسي هو صديق للمغرب

شوف تيفي وكالات


كشفت مواقع إعلامية متطابقة، نقلا عن زعيم حركة مجتمع السلم الجزائرية، بأن نائب كاتب الدولة للشؤون الإفريقية الجديد بيتر فام الذي عينه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب صمن فريقه الرئاسي هو صديق للمغرب وله علاقات متميزة مع وزيري الاقتصاد والصناعة في الحكومة المنتهية ولايتها، دون تحديد نوعية العلاقة.

وإعتبر عبد الرزاق مقري، رئيس حركة مجتمع السلم الجزائرية، عودة المغرب إلى الاتحاد الإفريقي بعد 32 سنة خطوة جاءت بعد المشاروات مع أمريكا وفرنسا مؤكدا أن المغرب دخل الاتحاد الافريقي ليؤثر فيه من الداخل، بعد أن أثر في إفريقيا من خلال العلاقات الثنائية لسنوات، حيث قام بـ46 زيارة لـ25 دولة إفريقية وما يتصل بها من اتفاقيات وصداقات-حسبه.

وأضاف مقري في ذات الموضوع أن "قرار المغرب الرجوع للمنظمة الإفريقية بعد غياب دام 32 سنة هو موقف لم يتخذه دون التنسيق والتشاور مع حلفائه الغربيين في فرنسا وأمريكا، حيث أوضح بأنه “يكفي أن نعلم أن نائب كاتب الدولة للشؤون الإفريقية الجديد بيتر فام الذي عينه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هو صديق للمغرب وله علاقات متميزة مع وزيري الاقتصاد والصناعة في الحكومة المغربية".


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