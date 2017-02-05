خطير وبالصور.. العداء العالمي السابق هشام الكروج ينجو من كارثة حقيقية في مدينة مراكش.. وهذه هي التفاصيل المثيرة ﻿

كاد العداء العالمي السابق هشام الكروج أن يفارق الحياة، بسب الحريق المهول الذي اندلع في الساعات الأولى من صباح يومه الأحد، في أحد الفنادق المصنفة التي ينزل بها في مدينة مراكش، وذلك حسب ما كشفت عنه

"شوف تيفي"





كاد العداء العالمي السابق هشام الكروج أن يفارق الحياة، بسب الحريق المهول الذي اندلع في الساعات الأولى من صباح يومه الأحد، في أحد الفنادق المصنفة التي ينزل بها في مدينة مراكش، وذلك حسب ما كشفت عنه مصادر إعلامية محلية.

وأوضحت المصادر ذاتها بأن هشام الكروج، تفاجأ برجل أمن خاص، يطرق باب غرفته بطريقة هسترية، طالبا منه مغادرة المكان بسبب اندلاع حريق بالفندق، وهو الأمر الذي أرعب أفراد أسرته المتواجدين معه.

وأضافت المصادر ذاتها بأن هذا الحريق الذي وقع نتيجة تماس كهربائي، أثار الرعب والهلع الشديد بين زبناء الفندق، قبل أن تتدخل شاحنات الوقاية المدنية التي تمكنت من إخماده.



