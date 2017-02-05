بالصور.. حريق مهول بفندق مصنف قريب من ساحة جامع الفنا بمدينة مراكش..وهذه هي التفاصيل ﻿

اندلع حريق مهول، في الساعات الأولى من صباح يومه الأحد، بأحد الفنادق المصنفة الموجودة على مستوى حي فحل الزفريتي القريب من ساحة جامع الفنا بمراكش.

"شوف تيفي"



اندلع حريق مهول، في الساعات الأولى من صباح يومه الأحد، بأحد الفنادق المصنفة الموجودة على مستوى حي فحل الزفريتي القريب من ساحة جامع الفنا بمراكش.

وحسب مصادر مراكشية، فإن حالة من الفوضى والهلع الشديد بين الزبناء، شهدها الفندق بسبب هذا الحريق الذي يشتبه بأن تماسا كهربائيا، كان وراء وقوعه.

وأضافت المصادر ذاتها بأن العديد من شاحنات الوقاية المدينة، حلت بالفندق، وتمكنت من إخماد ألسنة النيران التي خلفت خسائر مادية، بينما فتحت المصالح الأمنية تحقيقا للكشف عن ظروف وملابسات الحادث.



