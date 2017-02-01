عاجل..تركيا تعتقل 400 شخص في وقت واحد للاشتباه بارتباطهم بتنظيم الدولة الإسلامية ﻿

كشفت وكالة فرانس بريس، بأن تقارير اعلامية، أفادت أن الشرطة التركية أوقفت اليوم الأحد نحو 400 شخص، بينهم أجانب، للاشتباه بارتباطهم بتنظيم الدولة الإسلامية في حملة اعتقالات في أنحاء البلاد طالت من

"شوف تيفي"

كشفت وكالة فرانس بريس، بأن تقارير اعلامية، أفادت أن الشرطة التركية أوقفت اليوم الأحد نحو 400 شخص، بينهم أجانب، للاشتباه بارتباطهم بتنظيم الدولة الإسلامية في حملة اعتقالات في أنحاء البلاد طالت من يشتبه بتخطيطهم للقيام بهجمات.

وأوضحت الوكالة الفرنسية، نقلا عن وكالتا "دوغان" و "الأناضول" أنه تم خلال العملية اعتقال 150 مشتبها به في شانلي اورفة في جنوب شرق البلاد و60 آخرين في أنقرة، إضافة إلى العشرات في بورصة غربا وبنغول شرقا.