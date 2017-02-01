و شهد شاهد من أهلها .. سياسي جزائري ''عودة المغرب للمنتظم الافريقي جاءت بهدف التأثير فيه من الداخل و كل القراءات الأخرى تبقى سطحية'' ﻿

أكد المفكر والسياسي الجزائري ''عبد الرزاق مقري'' في تدوينة له عبر حسابه على الفايسبوك أن كل ''المؤشرات تدل على أن عودة المغرب للاتحاد الإفريقي كانت بهدف التأثير فيه من الداخل''.

شوف تيفي : الفطواكي عبدالقادر



أكد المفكر والسياسي الجزائري "عبد الرزاق مقري" في تدوينة له عبر حسابه على الفايسبوك أن كل "المؤشرات تدل على أن عودة المغرب للاتحاد الإفريقي كانت بهدف التأثير فيه من الداخل".



كما سخر "عبد الرزاق مقري" رئيس حركة مجتمع السلم الجزائرية , من كل القراءات و التحليلات التي رافقت عودة المغرب الى الاتحاد الافريقي , في إشارة الى تصريحات دبلوماسية بلاده... .



وأضاف نائب رئيس المجلس الشعبي الوطني السابق خلال ذات التدوينة أن "المغرب أثر في إفريقيا من خلال العلاقات الثنائية لسنوات حيث قام بـ46 زيارة لـ25 دولة إفريقية وما يتصل بها من اتفاقيات وصداقات" , مردفا كلامه بـ"لا يتصور أن قرار المغرب الرجوع للمنظمة الإفريقية بعد غياب دام 32 سنة هو موقف اتخذه دون التنسيق والتشاور مع حلفائه الغربيين في فرنسا وأمريكا، ويكفي أن نعلم أن نائب كاتب الدولة للشؤون الإفريقية الجديد بيتر فام الذي عينه ترامب هو صديق للمغرب وله علاقات متميزة مع وزيري الاقتصاد والصناعة".



وأضاف المفكر الجزائري، أنه "مع الوقت سنكتشف بأن المغرب سيكون له نشاط مميز داخل الاتحاد الأفريقي لصالح مصالحه ومصالح الذين نصحوه بالرجوع للاتحاد الإفريقي"، مضيفا "لو استطعنا أن نحقق هدف وحدة شمال إفريقيا كما نص عليه بيان أول نوفمبر لقدنا إفريقيا كلها معا".



وكان قرار عودة المغرب إلى حظيرة دول الاتحاد الافريقي قد خلف شرخا في المواقف بين الجزائر و صنيعتها "البوليساريو" , حيث عارضت الأولى قرار الدخول نظرا لما من شأنه أن يقوض خططها و مناورلتها في المطبخ الافريقي , أما الثانية فقد رأت في الموضوع أن المغرب و من خلال هذه الخطوة قد أعلن ضمنيا وفاة ما يسمى بالبوليساريو .





