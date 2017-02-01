عاجل..وصول جثمان البطل المغربي عز الدين سفيان شهيد مسجد كيبيك بكندا إلى أرض الوطن ﻿

وصل جثمان المواطن المغربي عز الدين سفيان، الذي لقي حتفه في الهجوم الإرهابي على المركز الثقافي الإسلامي في كيبيك، صباح اليوم الأحد، إلى مطار محمد الخامس الدولي بالبيضاء.

"شوف تيفي"



وصل جثمان المواطن المغربي عز الدين سفيان، الذي لقي حتفه في الهجوم الإرهابي على المركز الثقافي الإسلامي في كيبيك، صباح اليوم الأحد، إلى مطار محمد الخامس الدولي بالبيضاء.

وحسب موفد "شوف تيفي" من عين المكان، فإن عائلة شهيد مسجد كيبيك، تتواجد في هذه اللحظات بمنطقة الشحن في انتظار تسلم جثة قريبهم، حتى يتم نقلها إلى منزل الأسرة بالعاصمة الإقتصادية.



وأوضح الموفد، بأن عائلة الراحل، عبرت عن حزنها الشديد لوفاته، و في نفس الآن عن فخرها بعد أن مات شهيدا في الهجوم المسلح على مسجد المركز الإسلامي بكيبيك.



