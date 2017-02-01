 ''البلوكاج الحكومي'' يهدد قيادة بن عبد الله لحزب التقدم والإشتراكية ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

بالصور.. حريق مهول بفندق مصنف قريب من ساحة جامع الفنا بمدينة مراكش..وهذه هي التفاصيل | حوادث و حقوق

بالصور.. حريق مهول بفندق مصنف قريب من ساحة جامع الفنا بمدينة مراكش..وهذه هي التفاصيل

عاجل..تركيا تعتقل 400 شخص في وقت واحد للاشتباه بارتباطهم بتنظيم الدولة الإسلامية | دولي

عاجل..تركيا تعتقل 400 شخص في وقت واحد للاشتباه بارتباطهم بتنظيم الدولة الإسلامية

و شهد شاهد من أهلها .. سياسي جزائري عودة المغرب للمنتظم الافريقي جاءت بهدف التأثير فيه من الداخل و كل القراءات الأخرى تبقى سطحية | بوليتيك

و شهد شاهد من أهلها .. سياسي جزائري ''عودة المغرب للمنتظم الافريقي جاءت بهدف التأثير فيه من الداخل و

عاجل..وصول جثمان البطل المغربي عز الدين سفيان شهيد مسجد كيبيك بكندا إلى أرض الوطن | مجتمع

عاجل..وصول جثمان البطل المغربي عز الدين سفيان شهيد مسجد كيبيك بكندا إلى أرض الوطن

البلوكاج الحكومي يهدد قيادة بن عبد الله لحزب التقدم والإشتراكية | بوليتيك

''البلوكاج الحكومي'' يهدد قيادة بن عبد الله لحزب التقدم والإشتراكية

فضيحة..خادمة مغربية مارست الجنس مع إيطالي وخذات ليه 200 مليون..وها شنو وقع ليها | حوادث و حقوق

فضيحة..خادمة مغربية مارست الجنس مع إيطالي وخذات ليه 200 مليون..وها شنو وقع ليها

خطير وبالصور..شوفو البنية التحتية: شخص سقط في قادوس بسيدي قاسم | حوادث و حقوق

خطير وبالصور..شوفو البنية التحتية: شخص سقط في ''قادوس'' بسيدي قاسم

بالصور..ولد الفشوش كان هاز معاه البنات دار كسيدة خايبة في كازا وهرب ...وهذه هي التفاصيل المروعة | حوادث و حقوق

بالصور..ولد الفشوش كان هاز معاه البنات دار كسيدة خايبة في كازا وهرب ...وهذه هي التفاصيل المروعة

إنتقادات لاذعة لترامب بعدما كلّف نجله الخزينة الأمريكية 100 ألف دولار في رحلة خاصة | دولي

إنتقادات لاذعة لترامب بعدما كلّف نجله الخزينة الأمريكية 100 ألف دولار في رحلة خاصة

محمد السادس ''الزعيم الإفريقي''

''البلوكاج الحكومي'' يهدد قيادة بن عبد الله لحزب التقدم والإشتراكية

بتاريــخ : 5 فبراير 2017 / 11:52 البلوكاج الحكومي يهدد قيادة بن عبد الله لحزب التقدم والإشتراكية | بوليتيك
''البلوكاج الحكومي'' يهدد قيادة بن عبد الله لحزب التقدم والإشتراكية
كشفت مصادر مطلعة، حضرت إجتماع اللجنة المركزية لحزب التقدم والإشتراكية يوم أمس السبت، أن غالبية أعضاء اللجنة، غاضبون جدا على الأمين العام للحزب نبيل بن عبد الله الذي غاب عن الإجتماع.

شوف تيفي



كشفت مصادر مطلعة، حضرت إجتماع اللجنة المركزية لحزب التقدم والإشتراكية يوم أمس السبت، أن غالبية أعضاء اللجنة، غاضبون جدا على الأمين العام للحزب نبيل بن عبد الله الذي غاب عن الإجتماع.

وأفادت مصادر مطلعة، أن أعضاء اللجنة المركزية للحزب إنتقذوا تدبير المكتب السياسي والأمين العام للحزب، لمرحلة مفاوضات تشكيل الحكومة، حيث لم يستوعبوا تحول حزبهم من فاعل في المشاورات الحكومية، إلى معرقل لتشكيلها بعد تصريحات إدريس لشكر الأخيرة.

وإستنادا لذات المصدر، فرغم أن دورة اللجنة المركزية، كانت تكوينية بالدرجة الأولى، وتكليف القيادي عبد الواحد سهيل لإلقاء كلمة الأمين العام، لكن أغلبية الحاضرين ساخطين من تدبير قيادة الحزب للمرحلة منذ الإنتخابات التشريعية الأخيرة، حيث ينتظرون فقط ما ستؤول إليه الأوضاع مستقبلا، حول مشاورات تشكيل الحكومة.

وأوضحت ذات المصادر، أن فشل نبيل بن عبد الله من ضمان تواجد الحزب في الحكومة المقبلة يعني بشكل مباشر تنحيه أو طرده من قيادة سفينة حزب التقدم والإشتراكية، خاصة أمام تزايد الإنتقادات التي خرجت إلى العلن أخرها تدوينة "أحمد كيجي" عضو اللجنة المركزية وأحد القياديين المعروفين بالحزب.

وأفاد "أحمد كيجي" من خلال صفحته بالفايسبوك، أن الأمل "كان في أن يشكل اجتماع اللجنة المركزية المنعقد في 30 أكتوبر 2016 مناسبة لتتدارك القيادة الموقف وتعالج الأعطاب التي أصابت ذاتها، وتتفاعل إيجابيا مع الملاحظات والانتقادات الموجهة لها ،وتتحلى بالشجاعة الأدبية والسياسية اللازمة بأن تتوجه إلى اللجنة المركزية بتقرير تقدم فيه نقدا ذاتيا صريحا حول فشلها في تدبير المرحلة، وتقدم استقالة جماعية، لتتحمل اللجنة المركزية مسؤولياتها في الدعوة إلى عقد مؤتمر استثنائي لتقييم المسار والتدقيق في المرجعية الفكرية والايديولوجية للحزب والتدقيق في تصوراته للتحالفات وانتخاب هياكل وقيادات قادرة على التصريف الأمثل".

 

إعلانات

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

الحزب التقدم الإشتراكية بن عبد الله السياسة الإنتقادات شوف تيفي

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.


إقرأ أيضا

و شهد شاهد من أهلها .. سياسي جزائري عودة المغرب للمنتظم الافريقي جاءت بهدف التأثير فيه من الداخل و كل القراءات الأخرى تبقى سطحية | بوليتيك

و شهد شاهد من أهلها .. سياسي جزائري ''عودة المغرب للمنتظم الافريقي جاءت بهدف التأثير فيه من الداخل و كل القراءات الأخرى تبقى سطحية''

نبيلة منيب تتوسط موكبا جنائزيا مهيبا للقيادي اليساري موزاكي عبد الرزاق بأكادير | بوليتيك

نبيلة منيب تتوسط موكبا جنائزيا مهيبا للقيادي اليساري ''موزاكي عبد الرزاق'' بأكادير

إستنفار بين قيادات حزب المصباح بطنجة بسبب 240 مليون | بوليتيك

إستنفار بين قيادات حزب ''المصباح'' بطنجة بسبب 240 مليون

سار للمغاربة من أمريكا: ترامب معجب بالمغرب ويعتبره من بين أكبر حلفائه.. | بوليتيك

سار للمغاربة من أمريكا: ''ترامب'' معجب بالمغرب ويعتبره من بين أكبر حلفائه..

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

القتيلان الجزائريان في الاعتداء على مسجد كِيبيكْ يواريان التراب في الجزائر العاصمة | قنوات أخرى
منذ 3 ساعات

القتيلان الجزائريان في الاعتداء على مسجد كِيبيكْ يواريان التراب في الجزائر العاصمة

إضراب لمدة 6 أيام في قطاع النقل الجوي في بريطانيا | قنوات أخرى

إضراب لمدة 6 أيام في قطاع النقل الجوي في بريطانيا

سلمى رشيد تزيل حذاءها خوفا من الثعبان في بلاطو رشيد شو | قنوات أخرى

سلمى رشيد تزيل حذاءها خوفا من الثعبان في بلاطو رشيد شو

إيكو يتعرض لمقلب طريف من هيثم مفتاح وسلمى رشيد في رشيد شو | قنوات أخرى

إيكو يتعرض لمقلب طريف من هيثم مفتاح وسلمى رشيد في رشيد شو

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

بالصور.. حريق مهول بفندق مصنف قريب من ساحة جامع الفنا بمدينة مراكش..وهذه هي التفاصيل | حوادث و حقوق
منذ 9 دقائق

بالصور.. حريق مهول بفندق مصنف قريب من ساحة جامع الفنا بمدينة مراكش..وهذه هي التفاصيل

عاجل..تركيا تعتقل 400 شخص في وقت واحد للاشتباه بارتباطهم بتنظيم الدولة الإسلامية | دولي

عاجل..تركيا تعتقل 400 شخص في وقت واحد للاشتباه بارتباطهم بتنظيم الدولة الإسلامية

و شهد شاهد من أهلها .. سياسي جزائري عودة المغرب للمنتظم الافريقي جاءت بهدف التأثير فيه من الداخل و كل القراءات الأخرى تبقى سطحية | بوليتيك

و شهد شاهد من أهلها .. سياسي جزائري ''عودة المغرب للمنتظم الافريقي جاءت بهدف التأثير فيه من الداخل و

عاجل..وصول جثمان البطل المغربي عز الدين سفيان شهيد مسجد كيبيك بكندا إلى أرض الوطن | مجتمع

عاجل..وصول جثمان البطل المغربي عز الدين سفيان شهيد مسجد كيبيك بكندا إلى أرض الوطن

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • contact@chouftv.ma
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2017.