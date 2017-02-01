''البلوكاج الحكومي'' يهدد قيادة بن عبد الله لحزب التقدم والإشتراكية ﻿

كشفت مصادر مطلعة، حضرت إجتماع اللجنة المركزية لحزب التقدم والإشتراكية يوم أمس السبت، أن غالبية أعضاء اللجنة، غاضبون جدا على الأمين العام للحزب نبيل بن عبد الله الذي غاب عن الإجتماع.

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كشفت مصادر مطلعة، حضرت إجتماع اللجنة المركزية لحزب التقدم والإشتراكية يوم أمس السبت، أن غالبية أعضاء اللجنة، غاضبون جدا على الأمين العام للحزب نبيل بن عبد الله الذي غاب عن الإجتماع.

وأفادت مصادر مطلعة، أن أعضاء اللجنة المركزية للحزب إنتقذوا تدبير المكتب السياسي والأمين العام للحزب، لمرحلة مفاوضات تشكيل الحكومة، حيث لم يستوعبوا تحول حزبهم من فاعل في المشاورات الحكومية، إلى معرقل لتشكيلها بعد تصريحات إدريس لشكر الأخيرة.

وإستنادا لذات المصدر، فرغم أن دورة اللجنة المركزية، كانت تكوينية بالدرجة الأولى، وتكليف القيادي عبد الواحد سهيل لإلقاء كلمة الأمين العام، لكن أغلبية الحاضرين ساخطين من تدبير قيادة الحزب للمرحلة منذ الإنتخابات التشريعية الأخيرة، حيث ينتظرون فقط ما ستؤول إليه الأوضاع مستقبلا، حول مشاورات تشكيل الحكومة.

وأوضحت ذات المصادر، أن فشل نبيل بن عبد الله من ضمان تواجد الحزب في الحكومة المقبلة يعني بشكل مباشر تنحيه أو طرده من قيادة سفينة حزب التقدم والإشتراكية، خاصة أمام تزايد الإنتقادات التي خرجت إلى العلن أخرها تدوينة "أحمد كيجي" عضو اللجنة المركزية وأحد القياديين المعروفين بالحزب.

وأفاد "أحمد كيجي" من خلال صفحته بالفايسبوك، أن الأمل "كان في أن يشكل اجتماع اللجنة المركزية المنعقد في 30 أكتوبر 2016 مناسبة لتتدارك القيادة الموقف وتعالج الأعطاب التي أصابت ذاتها، وتتفاعل إيجابيا مع الملاحظات والانتقادات الموجهة لها ،وتتحلى بالشجاعة الأدبية والسياسية اللازمة بأن تتوجه إلى اللجنة المركزية بتقرير تقدم فيه نقدا ذاتيا صريحا حول فشلها في تدبير المرحلة، وتقدم استقالة جماعية، لتتحمل اللجنة المركزية مسؤولياتها في الدعوة إلى عقد مؤتمر استثنائي لتقييم المسار والتدقيق في المرجعية الفكرية والايديولوجية للحزب والتدقيق في تصوراته للتحالفات وانتخاب هياكل وقيادات قادرة على التصريف الأمثل".