فضيحة..خادمة مغربية مارست الجنس مع إيطالي وخذات ليه 200 مليون..وها شنو وقع ليها ﻿

شهدت محكمة مدينة باتشينسا الإيطالية، خلال الأسبوع الجاري، انطلاق محاكمة مهاجرة مغربية متهمة بابتزاز ثمانيني إيطالي في عقده الثامن، بعد أن سلبته مبلغ كبير قدره 200 ألف يورو، خلال اشتغالها كخادمة

"شوف تيفي"





شهدت محكمة مدينة باتشينسا الإيطالية، خلال الأسبوع الجاري، انطلاق محاكمة مهاجرة مغربية متهمة بابتزاز ثمانيني إيطالي في عقده الثامن، بعد أن سلبته مبلغ كبير قدره 200 ألف يورو، خلال اشتغالها كخادمة لديه ما بين سنة 2011 و سنة 2015.



وحسب ما كشفت عنه وسائل إعلام إيطالية فإن تفاصيل القضية، تعود إلى سنة 2015، حينما، توصلت الشرطة الإيطالية بشكاية رسمية من إيطالي، كشف من خلالها بأن خادمته المغربية وبعدما عجز عن تنفيذ طلباتها المالية المبالغ فيها، بعد أن أوهمته أن علاقاتهما الجنسية نتج عنها حمل وإنجاب طفل.



وأضافت المصادر ذاتها بأن الإيطالي وخلال تصريحاته للمحقيقين ، قال إنه طيلة أربع سنوات كان يقوم بدفع مبالغ مالية لخادمته المغربية ، وذلك خوفا من اكتشاف عائلته للعلاقة الجنسية التي تجمعه بها، موضحا بأن المغربية هددته بأن تخبر زوجها بالحقيقة ليقوم بقتله.



وأوضحت ذات المصادر بأن المحقيقين، اكتشفوا بأن الإيطالي المسن، سحب من حسابه البنكي خلال أربعة سنوات ما مجموعه 200 ألف يورو، وقد تبين له بأن المغربية لم تنجب وإنما قامت بابتزاز الإيطالي حتى يرضخ لطلباتها المالية.