خطير وبالصور..شوفو البنية التحتية: شخص سقط في ''قادوس'' بسيدي قاسم ﻿

شهدت مدينة سيدي قاسم، أمس السبت،حادثة خطيرة، كادت أن تودي بحياة شخص، بعد أن سقط في بالوعة ''قادوس'' تابعة لشركة اتصالات معروفة بالمغرب.

"شوف تيفي"



شهدت مدينة سيدي قاسم، أمس السبت،حادثة خطيرة، كادت أن تودي بحياة شخص، بعد أن سقط في بالوعة "قادوس" تابعة لشركة اتصالات معروفة بالمغرب.

وحسب مصادر من سيدي قاسم فإن مجموعة من المواطنين، تدخلوا على الفور، وقاموا بإنقاذ الشخص الذي سقط في البالوعة، قبل أن يتم نقله بواسطة سيارة للإسعاف إلى المستشفى الإقليمي لسيدي قاسم.

وأضافت المصادر ذاتها بأن المواطنين الذين كانوا بعين المكان، عبروا عن استيائهم الشديد بسبب ضعف البنية التحتية وانتشار عدد كبير من البالوعات بدون غطاء.