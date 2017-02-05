بالصور..ولد الفشوش كان هاز معاه البنات دار كسيدة خايبة في كازا وهرب ...وهذه هي التفاصيل المروعة ﻿

شهد ملتقى شارع 2مارس مع شارع الفداء، قبل قليل من يومه الأحد، حادثة سير جد خطيرة، بطلها شاب كان على مثن سيارة خفيفة اصطدم بسيارة أجرة صغيرة، ما أسفر عن إصابة صاحبها بجروح جد خطيرة.

"شوف تيفي"

شهد ملتقى شارع 2مارس مع شارع الفداء، قبل قليل من يومه الأحد، حادثة سير جد خطيرة، بطلها شاب كان على مثن سيارة خفيفة اصطدم بسيارة أجرة صغيرة، ما أسفر عن إصابة صاحبها بجروح جد خطيرة.

وحسب مصدر "شوف تيفي" فإن سائق السيارة "ولد الفشوش"، كان يقود سيارته بسرعة جنونية رفقة شاب وفتاتين، ليصطدم بسيارة أجرة بقوة لا تصدق، ما تسبب في انقلابها وإصابة سائقها بجروح خطيرة.

وأضاف المصدر ذاته بأن ولد الفشوش ومرافقيه، فروا من عين المكان فور وقوع الحادثة، بينما تم نقل سائق سيارة الأجرة إلى مستشفى البوافي ما بين الحياة والموت.