إنتقادات لاذعة لترامب بعدما كلّف نجله الخزينة الأمريكية 100 ألف دولار في رحلة خاصة ﻿

في مؤشر جديد على العلاقة الغامضة بين الإدارة الأميركية وأعمال الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، كلفت رحلة قام بها إريك ترامب، نجل الرئيس، إلى الأوروغواي في مطلع يناير، دافعي الضرائب الأميركيين حوالي

شوف تيفي وكالات



في مؤشر جديد على العلاقة الغامضة بين الإدارة الأميركية وأعمال الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، كلفت رحلة قام بها إريك ترامب، نجل الرئيس، إلى الأوروغواي في مطلع يناير، دافعي الضرائب الأميركيين حوالي 100 ألف دولار.

وجاءت الواقعة التي تداولها الإعلام الأميركي بالتفصيل وخاصة صحيفة "واشنطن بوست"، تثبت أن القرارات التي اتخذها ترامب حتى الآن لضمان الفصل الكامل بين إدارته للولايات المتحدة، وأعماله الخاصة، لا تزال بحاجة إلى المزيد من الوضوح حيث أن رحلة "إريك ترامب" إلى الأوروغواي للترويج لمنظمة "دونالد ترامب" كلفت الكثير ، ذلك أن تأمين الحماية لنجل ترامب كلف الخزينة الخزينة الأمريكية مبلغا ضخما.

وكان ترامب قد تنازل عن إدارة شركاته لاثنين من أولاده إريك ودونالد ترامب (جونيور) ا، فيما ابتعدت ابنة الرئيس إيفانكا ترامب عن أعمال شركتها، بعد تعيين زوجها غاريد كوشنر مستشاراً للرئيس.



وأوردت جريدة "واشنطن بوست" الأمريكية، أنه خلال زيارة إبن الرئيس ترامب إلى الأوروغواي التي استمرت يومين، التقى إريك عدداً من رجال الأعمال وسماسرة العقارات، وتناول وجباته في مطاعم بالهواء الطلق تطل على سواحل الأوروغواي، وتحدث في فعالية إلى المئات من كبار المديرين التنفيذيين في حفل عشاء أقيم لتكريمه.