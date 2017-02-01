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هام للمغاربة: أمطار متفرقة في هذه المناطق بالمملكة المغربية اليوم الأحد والليلة القادمة

بتاريــخ : 5 فبراير 2017 / 10:48 هام للمغاربة: أمطار متفرقة في هذه المناطق بالمملكة المغربية اليوم الأحد والليلة القادمة | مجتمع
هام للمغاربة: أمطار متفرقة في هذه المناطق بالمملكة المغربية اليوم الأحد والليلة القادمة
تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، بالنسبة لليوم الأحد والليلة القادمة، تشكل سحب منخفضة كثيفة نوعا ما بالبوغاز واللوكوس و الغرب وجنوب الريف، مما سيسفر عن نزول أمطار ضعيفة ومتفرقة من المحتمل أن

"شوف تيفي"

 

تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، بالنسبة لليوم الأحد والليلة القادمة، تشكل سحب منخفضة كثيفة نوعا ما بالبوغاز واللوكوس و الغرب وجنوب الريف، مما سيسفر عن نزول أمطار ضعيفة ومتفرقة من المحتمل أن تمتد محليا نحو الواجهة المتوسطية والسايس والسواحل المحيطية شمال الدار البيضاء. كما سيلاحظ تشكل سحب منخفضة خلال الليل والصباح فوق السواحل والسهول الأطلسية الشمالية والوسطى وستكون مرفوقة بكتل من الضباب، فيما ستكون الأجواء مستقرة خلال النهار ومشمسة بباقي جهات البلاد.

وستهب الرياح معتدلة القوة من القطاع الغربي بمنطقة طنجة، وضعيفة إلى معتدلة من الجنوب بالأقاليم الجنوبية وشمالية بباقي المناطق.

وستتأرجح درجات الحرارة الدنيا ما بين ناقص 02 و03 درجة بمرتفعات الأطلس والهضاب العليا الشرقية، وما بين 03 و08 درجات بالريف والسفوح الجنوبية الشرقية وهضاب الفوسفاط ووالماس، وما بين 09 و14 درجة بالسهول بالقرب من السواحل وشمال الأقاليم الجنوبية، وستصل ما بين 14 إلى 18 درجة بأقصى جنوب البلاد.

أما درجات الحرارة العليا فستتراوح ما بين 09 و14 درجة بالريف وبمرتفعات الأطلسين الكبير والمتوسط، وما بين 14 و19 درجة بالأطلس الصغير وبالمنطقة الشرقية والواجهة المتوسطية وطنجة والسايس والغرب واللوكوس والشاوية وهضاب الفوسفاط ووالماس، و ما بين 19 و24 درجة بسهول تادلة والرحامنة وتانسيفت ودكالة وعبدة والشياظمة وسوس وشمال الأقاليم الجنوبية، وستكون ما بين 25 و30 درجة بأقصى جنوب البلاد.

وسيكون البحر قليل الهيجان إلى هائج بالواجهة المتوسطية، وهائجا بالبوغاز، وقوي الهيجان ما بين طنجة وطانطان، وهائجا إلى قوي الهيجان بباقي السواحل.

 

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