مثير..شفارة كيسرقو في الليل..وها كيفاش تبعوهم المواطنين في أيت ملول ﻿

قامت عناصر الشرطة القضائية بمفوضية الشرطة لأيت ملول، خلال الأسبوع الجاري بتوقيف شخص يبلغ من العمر 34 سنة، للاشتباه في صلته بمحاولة سرقة محتويات محول كهربائي في طور التركيب بتجزئة الإخلاص بالمدينة.

"شوف تيفي"



قامت عناصر الشرطة القضائية بمفوضية الشرطة لأيت ملول، خلال الأسبوع الجاري بتوقيف شخص يبلغ من العمر 34 سنة، للاشتباه في صلته بمحاولة سرقة محتويات محول كهربائي في طور التركيب بتجزئة الإخلاص بالمدينة.



وحسب ما توصلت به "شوف تيفي" من مصدرها فقد باشرت عناصر الأمن تحريات مكثفة بعد توصلها بشكاية من المكتب الوطني للكهرباء بشأن محاولة جناة السطو على محتويات إحدى محولات الكهرباء تحت جنح الظلام، قبل أن يفروا إلى وجهة مجهولة بعد مطاردتهم من طرف مواطنين كانوا بعين المكان.



وأضاف المصدر ذاته بأن التحريات الميدانية، مكنت من التوصل إلى حارس ليلي كلفه ممثل الشركة المعنية بتركيب المحول الكهربائي بحراسة مكان الحادث وبعض المعدات والأدوات التي تخلى عنها الجناة عقب مطاردتهم، وذلك في انتظار حلول عناصر الشرطة للقيام بالمعاينات الضرورية، غير أنه عمد إلى إخفاء الأدوات المذكورة، ما جعل الشكوك تحوم حول صلته بهذا الفعل الجرمي.



وأوضح ذات المصدر بأن مصالح الشرطة القضائية، لا زالت تواصل أبحاثها وتحرياتها من أجل فك لغز هذه الواقعة وإيقاف مرتكبيها.



