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فيديو مثير..مضاربة خايبة بين مجموعة من المنقبات..شوفو شنو وقع

بتاريــخ : 5 فبراير 2017 / 10:41 فيديو مثير..مضاربة خايبة بين مجموعة من المنقبات..شوفو شنو وقع | مجتمع
فيديو مثير..مضاربة خايبة بين مجموعة من المنقبات..شوفو شنو وقع
تنقالت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو، يظهر نشوب معركة بين مجموعة من المنقبات بالمملكة العربية السعودية.

"شوف تيفي"


تنقالت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو، يظهر نشوب معركة بين مجموعة من المنقبات بالمملكة العربية السعودية.
وحسب وكالة "سبوتنيك" الروسية، فإن مشادات كلامية، نشبت بين مجموعة من النساء السعوديات، أثناء وقوفهن أمام محل بمهرجان الجنادرية في السعودية، لشراء بعض الحاجات.

أوضحت الوكالة بأن مجموعة من النساء والرجال كانوا أمام محل، وفجأة نشبت مشادات كلامية حادة بين النساء، وانهال سيدتان منهن على بعضهما بالشتائم حتى رحلت إحداهما عن المكان في مشهد غير مألوف .

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المغرب شوف تيفي وكالة سبوتنيك النساء السعوديات مشاداة كلامية

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