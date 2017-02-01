خطير.. بعد البيضاء محاولة اختطاف مولود ثاني بمدينة طنجة و هذه هي التفاصيل ﻿

كاد سيناريو خطف رضيعة من مستشفى الأطفال بالدار البيضاء السنة الماضية أن يتكرر مساء أمس بمدينة طنجة، وذلك عندما حاول شخص انتحل صفة طبيب اختطاف رضيع من قسم المواليد قبل أن ينكشف أمره.

شوف تيفي: الفطواكي عبد القادر





كاد سيناريو خطف رضيعة من مستشفى الأطفال بالدار البيضاء السنة الماضية أن يتكرر مساء أمس بمدينة طنجة، وذلك عندما حاول شخص انتحل صفة طبيب اختطاف رضيع من قسم المواليد قبل أن ينكشف أمره.

و ذكرت مصادر "شوف تيفي" من مدينة طنجة أن مستشفى محمد الخامس بالمدينة شهد استنفارا غير مسبوق بعد أن ألقت عناصر الأمن الخاص القبض على شاب ارتدى الوزرة البيضاء الخاصة بالأطباء, و نجح في الدخول الى قاعة المواليد الجدد بغرض اختطاف احد الرضع الجدد و الذي لم يتجاوز عمره الثلاثة أيام .

و أشارت المصادر أن عدد من المواطنين راودتهم شكوك حول هوية الطبيب المفترض و الذي لا يظهر من الوهلة الأولى أنه منتحل صفة , قبل أن يخبروا الإدارة و الأمن الخاص الذين حضروا على الفور ليتمكنوا من توقيفه .

و قد حضرت عناصر الأمن الى المستشفى فور تلقيها الخبر لنقل المشتبه به و تعميق البحث معه في هذه النازلة .

و كان مستشفى عبدالرحيم الهاروشي للأطفال قد شهد حادثة اختطاف رضيعة شتنبر من السنة الماضي و ما تلاه من موجة تعاطف عارمة قبل أن تنجح عناصر الأمن في العثور على الرضيعة و تسليمها لعائلتها.