مثير .. قرد بغى يلعب مع سائح ألماني بمراكش وها أشنو وقع ليه ﻿

الضحك فيه وفيه، وضحك القرودة خايب كما يعلم الجميع، لأنه لا أحد يتكهن بما يمكن أن يصدر من قرد مراكشي، وهذا الأخير الذي حاول اللعب مع سائح ألماني، لكن وقع ما لا يكن في الحسبان، حيث أصيب السائح بعضة

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الضحك فيه وفيه، وضحك القرودة خايب كما يعلم الجميع، لأنه لا أحد يتكهن بما يمكن أن يصدر من قرد مراكشي، وهذا الأخير الذي حاول اللعب مع سائح ألماني، لكن وقع ما لا يكن في الحسبان، حيث أصيب السائح بعضة خطيرة من طرف القرد.

وكشفت مصادر محلية أن السائح المصاب، لاحظ أن الألم تضاعف في اليوم الموالي ما دفعه إلى التوجه إلى المستشفى لتلقي الإسعافات اللازمة، قبل أن تتم إحالته على المكتب الجماعي لحفظ الصحة التابع للمجلس الجماعي لمراكش.

جدير بالذكر أن حوادث مثل هذا القبيل تحدث بين الفينة والأخرى في ساحة جامع الفنا، سواء بسبب القردة أو الثعابين.