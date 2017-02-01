سيناريو اختطاف مولودة بمستشفى الهاروشي يتكرر بطنجة وهذه هي التفاصيل ﻿

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أحبط مسؤولون داخل مستشفى محمد الخامس بطنجة قبل قليل من صباحه الأحد، محاولة سرقة أحد المواليد الجدد من مصلحة للولادة بالمستشفى المذكور.
وكشف مصدر مطلع أنه تم اعتقال المتورط في هذا الحادث قبل فراره، والاتصال بالسلطات المختصة التي حضرت لعين المكان من أجل الوقوف على هذه النازلة.
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