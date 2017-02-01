اعتقال أخطر مروج للحشيش والكيف بقلب درب سلطان وها شحال عطاوه ﻿

بعدما سجلت في حقه مذكرة بحث منذ مدة،اعتقلت مصالح الأمن بزي مدني أخطر مروج للكيف والحشيش بقلب درب السلطان، وذلك من القرب من بيته، حيث ظل يحتاط لمدة، خوفا من اعتقاله حسب مصدر جيد الاطلاع.

شوف تيفي:

بعدما سجلت في حقه مذكرة بحث منذ مدة،اعتقلت مصالح الأمن بزي مدني أخطر مروج للكيف والحشيش بقلب درب السلطان، وذلك من القرب من بيته، حيث ظل يحتاط لمدة، خوفا من اعتقاله حسب مصدر جيد الاطلاع.

وأضاف المصدر ذاته أن المتهم المبحوث عنه، اتهم شخصا آخرا بالتعاون معه، وتم اعتقاله معه، قبل أن يعترف بالعكس ويبرئ ذمته، ويتم إطلاق سراحه زوال أمس، ليتم الحكم على المتهم المبحوث عنه في نفس اليوم بخمس سنوات نافذة.

جدير بالذكر أن المصالح الأمنية وجدت بحوزة المتهم المحكوم عليه مخدرات مختلفة، حيث تبث أنه من ذوي السوابق العدلية، وشخص معروف في المنطقة.