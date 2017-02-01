 معلومات جديدة حول الحادث الذي وقع للشرطي ضحية شغب سباتة ﻿
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معلومات جديدة حول الحادث الذي وقع للشرطي ضحية شغب سباتة

بتاريــخ : 5 فبراير 2017 / 00:29 معلومات جديدة حول الحادث الذي وقع للشرطي ضحية شغب سباتة | حوادث و حقوق
معلومات جديدة حول الحادث الذي وقع للشرطي ضحية شغب سباتة
بعد الشغب الذي عرفه شارع رضى اكديرة بقرية الجماعة باسباتة، والأزقة المجاورة لسينما المدنية، كان من بين الضحايا شرطي شاب تابع للمنطقة الأمنية ابن مسيك.

شوف تيفي
بعد الشغب الذي عرفه شارع رضى اكديرة بقرية الجماعة باسباتة، والأزقة المجاورة لسينما المدنية، كان من بين الضحايا شرطي شاب تابع للمنطقة الأمنية ابن مسيك.

ويبلغ الشرطي الضحية تقريبا أربعين سنة، حيث تبين أنه أصيب بكسر على مستوى يده، وتم نقله من أمام مقهى ''الوفاق'' على وجه السرعة لمستشفى سيدي عثمان القريب من مكان الحادث.
وحسب ما عاينه مصدر''شوف تيفي'' فإن الشرطي المصاب هو من اعتقل أول المتورطين، وهو شاب يبلغ 20 سنة، وتم إيداعه تحت الحراسة النظرية بالدائرة الأمنية الرابعة، إلى حيث وضع اليد على باقي المتورطين في شغب سباتة.

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شغب أمن ضحية سباتة

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