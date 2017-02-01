شاب ناظوري ينهي حياته بطريقة بشعة وهذه هي التفاصيل ﻿

أقدم شاب على وضع حد لحياته وذلك بالانتحار شنقا داخل منزل أسرته الكائن بحي أولاد العربي ببني أنصار، اليوم السبت حيث كان يعاني من اضطرابات نفسية من المرجح أن تكون سببا وراء إقدامه على التخلص من حياته

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أقدم شاب على وضع حد لحياته وذلك بالانتحار شنقا داخل منزل أسرته الكائن بحي أولاد العربي ببني أنصار، اليوم السبت حيث كان يعاني من اضطرابات نفسية من المرجح أن تكون سببا وراء إقدامه على التخلص من حياته بواسطة حبل مربوط حول عنقه.

وحسب ما أعلنت عنه مصادر محلية اليوم السبت، فإن الهالك يبلغ عقده الثاني، وانتحر في ظروف غامضة، حيث هرعت إلى عين المكان، فور إخبارها العناصر الأمنية المختصة إلى جانب أفراد الوقاية المدنية، وتم نقل جثة المنتحر إلى المستشفى الحسني بالناظور، قصد إيداعها مستودع الأموات بغية إخضاعها للتشريح.



