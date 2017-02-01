مثير.. المغاربة محيحين فالطاليان، والأخيرة تعلن الحرب على عصابات رخص السياقة المزورة وها شحال شدو ﻿

المغاربة فين ما مشاو كيخليو البصمة، وتصبح الألسنة تتداولهم في بلاد المهجر خصوصا، ومع أنهم ليسوا كلهم كذلك، ولكن كما يقول المغاربة أنفسهم المثل الشهير ''حوتة وحدة تخنز الشواري''.

شوف تيفي

المغاربة فين ما مشاو كيخليو البصمة، وتصبح الألسنة تتداولهم في بلاد المهجر خصوصا، ومع أنهم ليسوا كلهم كذلك، ولكن كما يقول المغاربة أنفسهم المثل الشهير ''حوتة وحدة تخنز الشواري''.

وليس بعيدا على هذا السياق، كشفت مصادر إعلامية إيطالية أن السلطات الإيطالية أعلنت عن خبر اعتقال ما يزيد عن 80 شخصا يشكل المغاربة منهم النسبة الأكبر، وذلك بعد تفتيش دقيق للعناصر الأمنية الإيطالية لمنازلهم، ومنازل خمس إيطاليين، بعد توصلها بإخبارية تهم حصولهم على رخص سياقة بطرق غير قانونية.

كما أضاف المصدر ذاته أن الشرطة فتشت منزل صاحب وكالة لتعليم السياقة يشتبه في أنه يشكل الرأس المدبر رفقة الإيطاليين الآخرين، لعملية التزوير وتبديل رخص السياقة المغربية بنظيرتها الأوربية دون استيفاء الشروط القانونية .

هذا وأسفرت العملية المذكورة عن حجز أزيد من 40 رخصة سياقة، و توجيه الاتهام رسميا لأزيد من 80 شخصا أغلبهم مغاربة.