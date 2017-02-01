 مثير.. المغاربة محيحين فالطاليان، والأخيرة تعلن الحرب على عصابات رخص السياقة المزورة وها شحال شدو ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

شاب ناظوري ينهي حياته بطريقة بشعة وهذه هي التفاصيل | حوادث و حقوق

شاب ناظوري ينهي حياته بطريقة بشعة وهذه هي التفاصيل

مثير.. المغاربة محيحين فالطاليان، والأخيرة تعلن الحرب على عصابات رخص السياقة المزورة وها شحال شدو | دولي

مثير.. المغاربة محيحين فالطاليان، والأخيرة تعلن الحرب على عصابات رخص السياقة المزورة وها شحال شدو

ضحكات على خليجي وصيفطها للحبس | حوادث و حقوق

ضحكات على خليجي وصيفطها للحبس

مثير.. بعد منع مواطني سبع دول من دخول أمريكا، دول أخرى مرشحة للدخول في قرار ترامب المثير للجدل | دولي

مثير.. بعد منع مواطني سبع دول من دخول أمريكا، دول أخرى مرشحة للدخول في قرار ترامب المثير للجدل

بالصور.شوفو الطوموبيلة الجديدة لي شْرا الدوزي فكازا | ثقافة و فنون

بالصور.شوفو الطوموبيلة الجديدة لي شْرا الدوزي فكازا

خطير: مغربي يغتصب فتاة بلجيكية بشكل يومي طيلة شهرين في حاوية للقمامة | دولي

خطير: مغربي يغتصب فتاة بلجيكية بشكل يومي طيلة شهرين في حاوية للقمامة

نبيلة منيب تتوسط موكبا جنائزيا مهيبا للقيادي اليساري موزاكي عبد الرزاق بأكادير | بوليتيك

نبيلة منيب تتوسط موكبا جنائزيا مهيبا للقيادي اليساري ''موزاكي عبد الرزاق'' بأكادير

إستنفار بين قيادات حزب المصباح بطنجة بسبب 240 مليون | بوليتيك

إستنفار بين قيادات حزب ''المصباح'' بطنجة بسبب 240 مليون

بالصور : ساكنة الناظور تحتج بسبب مرض السرطان | مجتمع

بالصور : ساكنة الناظور تحتج بسبب مرض السرطان

محمد السادس ''الزعيم الإفريقي''

مثير.. المغاربة محيحين فالطاليان، والأخيرة تعلن الحرب على عصابات رخص السياقة المزورة وها شحال شدو

بتاريــخ : 4 فبراير 2017 / 23:25 مثير.. المغاربة محيحين فالطاليان، والأخيرة تعلن الحرب على عصابات رخص السياقة المزورة وها شحال شدو | دولي
مثير.. المغاربة محيحين فالطاليان، والأخيرة تعلن الحرب على عصابات رخص السياقة المزورة وها شحال شدو
المغاربة فين ما مشاو كيخليو البصمة، وتصبح الألسنة تتداولهم في بلاد المهجر خصوصا، ومع أنهم ليسوا كلهم كذلك، ولكن كما يقول المغاربة أنفسهم المثل الشهير ''حوتة وحدة تخنز الشواري''.

شوف تيفي
المغاربة فين ما مشاو كيخليو البصمة، وتصبح الألسنة تتداولهم في بلاد المهجر خصوصا، ومع أنهم ليسوا كلهم كذلك، ولكن كما يقول المغاربة أنفسهم المثل الشهير ''حوتة وحدة تخنز الشواري''.
وليس بعيدا على هذا السياق، كشفت مصادر إعلامية إيطالية أن السلطات الإيطالية أعلنت عن خبر اعتقال ما يزيد عن 80 شخصا يشكل المغاربة منهم النسبة الأكبر، وذلك بعد تفتيش دقيق للعناصر الأمنية الإيطالية لمنازلهم، ومنازل خمس إيطاليين، بعد توصلها بإخبارية تهم حصولهم على رخص سياقة بطرق غير قانونية.
كما أضاف المصدر ذاته أن الشرطة فتشت منزل صاحب وكالة لتعليم السياقة يشتبه في أنه يشكل الرأس المدبر رفقة الإيطاليين الآخرين، لعملية التزوير وتبديل رخص السياقة المغربية بنظيرتها الأوربية دون استيفاء الشروط القانونية .
هذا وأسفرت العملية المذكورة عن حجز أزيد من 40 رخصة سياقة، و توجيه الاتهام رسميا لأزيد من 80 شخصا أغلبهم مغاربة.

إعلانات

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

مثير.. المغاربة محيحين فالطاليان والأخيرة تعلن الحرب على عصابات رخص السياقة المزورة وها شحال شدو

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.


إقرأ أيضا

مثير.. بعد منع مواطني سبع دول من دخول أمريكا، دول أخرى مرشحة للدخول في قرار ترامب المثير للجدل | دولي

مثير.. بعد منع مواطني سبع دول من دخول أمريكا، دول أخرى مرشحة للدخول في قرار ترامب المثير للجدل

خطير: مغربي يغتصب فتاة بلجيكية بشكل يومي طيلة شهرين في حاوية للقمامة | دولي

خطير: مغربي يغتصب فتاة بلجيكية بشكل يومي طيلة شهرين في حاوية للقمامة

عاجل: ضربة موجعة لترامب:الخطوط الجوية القطرية تعلن استئناف نقل مسافري الدول السبع الممنوع دخولهم إلى الولايات المتحدة | دولي

عاجل: ضربة موجعة لترامب:الخطوط الجوية القطرية تعلن استئناف نقل مسافري الدول السبع الممنوع دخولهم إلى الولايات المتحدة

صدمة لترامب..القضاء الأمريكي يرفض مرسوم الرئيس ويسمح بدخول اللاجئين | دولي

صدمة لترامب..القضاء الأمريكي يرفض مرسوم الرئيس ويسمح بدخول اللاجئين

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

المعهد العالي للصحافة و الاعلام يحتفي بفوجه 22 بحضور الإعلامي الكبير مصطفى العلوي | بــووز
منذ 57 دقيقة

المعهد العالي للصحافة و الاعلام يحتفي بفوجه 22 بحضور الإعلامي الكبير مصطفى العلوي

فيديو مؤثر..لحظة وفاة غريبة لمغربي كان كيصد الخنزير فتاونات و هاكيفاش | بــووز

فيديو مؤثر..لحظة وفاة غريبة لمغربي كان كيصد الخنزير فتاونات و هاكيفاش

غريب..محطة وقود فكازا مخدامينش حيث مقطوع ليهم الضو هادي 3 أيام و المسؤولين آوت | خارج البلاطو

غريب..محطة وقود فكازا مخدامينش حيث مقطوع ليهم الضو هادي 3 أيام و المسؤولين ''آوت''

على طريقة مول البندير.. فيديو كليب بطريقة فاسية لــمحمد الوالي بعنوان لمعفر | زووم

على طريقة مول البندير.. فيديو كليب بطريقة فاسية لــ''محمد الوالي بعنوان لمعفر''

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

شاب ناظوري ينهي حياته بطريقة بشعة وهذه هي التفاصيل | حوادث و حقوق
منذ 19 دقيقة

شاب ناظوري ينهي حياته بطريقة بشعة وهذه هي التفاصيل

مثير.. المغاربة محيحين فالطاليان، والأخيرة تعلن الحرب على عصابات رخص السياقة المزورة وها شحال شدو | دولي

مثير.. المغاربة محيحين فالطاليان، والأخيرة تعلن الحرب على عصابات رخص السياقة المزورة وها شحال شدو

ضحكات على خليجي وصيفطها للحبس | حوادث و حقوق

ضحكات على خليجي وصيفطها للحبس

مثير.. بعد منع مواطني سبع دول من دخول أمريكا، دول أخرى مرشحة للدخول في قرار ترامب المثير للجدل | دولي

مثير.. بعد منع مواطني سبع دول من دخول أمريكا، دول أخرى مرشحة للدخول في قرار ترامب المثير للجدل

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • contact@chouftv.ma
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2017.