ضحكات على خليجي وصيفطها للحبس ﻿

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اعتقلت مصالح الأمن مؤخرا فتاة مشتبه في إقدامها على سرقة مواطن خليجي، كان في رحلة سياحية بالعاصمة الاقتصادية.
وكشفت مصادر مطلعة أن المواطن الخليجي، كان في جلسة مع الفتاة في مكان عمومي، وبعد أن أراد أن يغادر المكان ويدفع الفاتورة، اكتشف أنه فقد بطاقته البنكية، واختفاء الفتاة من جانبه.
وحسب المصادر ذاتها فإن المحكمة الزجرية بالدار البيضاء أمرت بوضع الفتاة في سجن عكاشة، بعد أن تم اعتقالها في ظرف قياسي.
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