مثير.. بعد منع مواطني سبع دول من دخول أمريكا، دول أخرى مرشحة للدخول في قرار ترامب المثير للجدل ﻿

يبدو أن قرارات الرئيس الأمريكي مازالت فصول حكاياتها المثيرة ستذهب بعيدا جدا، فبعد القرار الأول الذي تم من خلاله منع مواطني سبع دول مسلمة من دخول الأراضي الأمريكية، يستعد ترامب لتفجير قنبلة أخرى في

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يبدو أن قرارات الرئيس الأمريكي مازالت فصول حكاياتها المثيرة ستذهب بعيدا جدا، فبعد القرار الأول الذي تم من خلاله منع مواطني سبع دول مسلمة من دخول الأراضي الأمريكية، يستعد ترامب لتفجير قنبلة أخرى في وجه ثلاث دول وهي باكستان وأفغانستان ومصر.

وكشف موقع موقع ''ميدل إيست آي'' أن من بين الدول المرشحة للانضمام إلى قائمة الدول المحظورة، مصر، باكستان وأفغانسان.

المصدر نفسه لم يستبعد دخول دول أخرى في المرحلة القادمة، كفنزويلا وكولومبيا ولبنان ومالي وجنوب الفلبين، حيث سبق للقرار الأول أن خلق ضجة كبرى وسط شخصيات بارزة في الولايات المتحدة الأمريكية والتي رفضت رفضا باتا هذا القرار، الذي سيكون لديه تداعيات كثيرة في المستقبل.



